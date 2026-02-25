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До +50 копеек. Белорусские производители массово подняли цены на сигареты

До +50 копеек. Белорусские производители массово подняли цены на сигареты
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Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) выложило новые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. Поднять цены в следующем месяце решили абсолютно все компании, торгующие табачными изделиями в Беларуси - как те, что сами производят сигареты, так и те, что ввозят свою продукцию из-за рубежа. Причём подорожает больше сотни наименований, отдельные позиции - сразу на 50 копеек.

Сама большая прибавка в цене - у Гродненской табачной фабрики “Неман”. Этот производитель сразу на два вида сигарет поднял цену на 50 копеек , ещё полтора десятка наименований прибавят в цене по 40-45 копеек . Такая же прибавка ждёт больше двух десятков марок сигарет от ООО “Интер Тобакко”.

У других производителей и поставщиков подорожание с 1 марта более скромное - в среднем +10 копеек . Всего в следующем месяце подорожает 118 марок сигарет.

Вот полный список марок сигарет, которые подорожают с 1 марта (со всеми ценами, заявленными белорусскими производителями, можно ознакомиться на сайте МНС по ссылке):

ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”

  • RB PERLIAMUTR Dark Blue — 50 копеек (4,20 → 4,70 рубля)
  • RB PERLIAMUTR Gold — 50 копеек (4,20 → 4,70)
  • RB PERLIAMUTR Azure — 45 копеек (4,25 → 4,70)
  • RB PERLIAMUTR Rich Blue — 45 копеек (4,25 → 4,70)
  • RIGINS ORIGINAL RED — 45 копеек (4,05 → 4,50)
  • RIGINS ORIGINAL SPECIAL — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • RIGINS ORIGINAL AURUM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • Dove Gold KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • Dove Platinum KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • Dove Gold MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
  • Dove Platinum MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
  • Dove GOLD SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
  • Dove PLATINUM SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
  • Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
  • Dove GOLD COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
  • Dove PLATINUM COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
  • Dove SILVER COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
  • Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)

ООО “Табак-инвест”

  • Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
  • Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)

ООО “Интер Тобакко”

  • RB PERLIAMUTR Azure — 45 копеек (4,25 → 4,70)
  • RB PERLIAMUTR Rich Blue — 45 копеек (4,25 → 4,70)
  • RIGINS ORIGINAL RED — 45 копеек (4,05 → 4,50)
  • RIGINS ORIGINAL BLUE — 45 копеек (4,05 → 4,50)
  • RIGINS ORIGINAL AURUM SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
  • RIGINS ORIGINAL SILVER SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
  • Dove Gold KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • Dove Gold SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • Dove Platinum KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • Dove Platinum SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • Dove SILVER SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
  • Red Bor Red SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
  • Red Bor Blue SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
  • Dove GOLD MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
  • Dove PLATINUM MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
  • Red Bor Red MEDIUM SIZE — 45 копеек (3,95 → 4,40)
  • Red Bor Blue MEDIUM SIZE — 45 копеек (3,95 → 4,40)
  • Dove GOLD SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
  • Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
  • Dove PLATINUM SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
  • Dove COMPACT GOLD, Dove GOLD COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
  • Dove COMPACT PLATINUM , Dove PLATINUM COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
  • Dove COMPACT SILVER, Dove SILVER COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
  • Red Bor Red COMPACT — 45 копеек (3,80 → 4,25)
  • Red Bor Blue COMPACT — 45 копеек (3,80 → 4,25)

ООО “Сентони ПРО”

  • Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
  • Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)

ИООО “АЛИДИ-Вест”

  • Dunhill Compact Aroma Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • Dunhill Compact Aroma Brown — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • Dunhill Compact Mix Gold — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • Dunhill Mix Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • Dunhill Compact Blue — 10 копеек (7,90 → 8,00)
  • Dunhill Compact Silver — 10 копеек (7,90 → 8,00)
  • Dunhill Royal Black — 10 копеек (7,90 → 8,00)
  • Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
  • Rothmans Demi Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
  • Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
  • Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
  • Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)
  • Kent Crystal Purple — 10 копеек (6,90 → 7,00)

ООО “ЭТЕРНА ПРАЙМ”

  • Dunhill Compact Aroma Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • Dunhill Compact Aroma Brown — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • Dunhill Compact Mix Gold — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • Dunhill Mix Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • Dunhill Compact Blue — 10 копеек (7,90 → 8,00)
  • Dunhill Compact Silver — 10 копеек (7,90 → 8,00)
  • Dunhill Royal Black — 10 копеек (7,90 → 8,00)
  • Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
  • Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
  • Rothmans Demi Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
  • Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
  • Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
  • Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)
  • Kent Crystal Purple — 10 копеек (6,90 → 7,00)

Государственное предприятие “Беларусьторг”

  • DUNHILL КОМПАКТ АРОМА РЭД (DUNHILL COMPACT AROMA RED) — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • DUNHILL КОМПАКТ АРОМА БРАУН (DUNHILL COMPACT AROMA BROWN) — 10 копеек (8,00 → 8,10)
  • DUNHILL FINE CUT BLUE — 10 копеек (8,50 → 8,60)
  • DUNHILL FINE CUT GOLD — 10 копеек (8,50 → 8,60)
  • DUNHILL КОМПАКТ БЛУ (DUNHILL COMPACT BLUE) — 10 копеек (7,90 → 8,00)
  • Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
  • Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
  • Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
  • Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)
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