До +50 копеек. Белорусские производители массово подняли цены на сигареты
Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) выложило новые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. Поднять цены в следующем месяце решили абсолютно все компании, торгующие табачными изделиями в Беларуси - как те, что сами производят сигареты, так и те, что ввозят свою продукцию из-за рубежа. Причём подорожает больше сотни наименований, отдельные позиции - сразу на 50 копеек.
Сама большая прибавка в цене - у Гродненской табачной фабрики “Неман”. Этот производитель сразу на два вида сигарет поднял цену на 50 копеек , ещё полтора десятка наименований прибавят в цене по 40-45 копеек . Такая же прибавка ждёт больше двух десятков марок сигарет от ООО “Интер Тобакко”.
У других производителей и поставщиков подорожание с 1 марта более скромное - в среднем +10 копеек . Всего в следующем месяце подорожает 118 марок сигарет.
Вот полный список марок сигарет, которые подорожают с 1 марта (со всеми ценами, заявленными белорусскими производителями, можно ознакомиться на сайте МНС по ссылке):
ОАО “Гродненская табачная фабрика “Неман”
- RB PERLIAMUTR Dark Blue — 50 копеек (4,20 → 4,70 рубля)
- RB PERLIAMUTR Gold — 50 копеек (4,20 → 4,70)
- RB PERLIAMUTR Azure — 45 копеек (4,25 → 4,70)
- RB PERLIAMUTR Rich Blue — 45 копеек (4,25 → 4,70)
- RIGINS ORIGINAL RED — 45 копеек (4,05 → 4,50)
- RIGINS ORIGINAL SPECIAL — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- RIGINS ORIGINAL AURUM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- Dove Gold KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- Dove Platinum KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- Dove Gold MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
- Dove Platinum MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
- Dove GOLD SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
- Dove PLATINUM SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
- Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
- Dove GOLD COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
- Dove PLATINUM COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
- Dove SILVER COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
- Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
ООО “Табак-инвест”
- Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
- Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
ООО “Интер Тобакко”
- RB PERLIAMUTR Azure — 45 копеек (4,25 → 4,70)
- RB PERLIAMUTR Rich Blue — 45 копеек (4,25 → 4,70)
- RIGINS ORIGINAL RED — 45 копеек (4,05 → 4,50)
- RIGINS ORIGINAL BLUE — 45 копеек (4,05 → 4,50)
- RIGINS ORIGINAL AURUM SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
- RIGINS ORIGINAL SILVER SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
- Dove Gold KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- Dove Gold SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- Dove Platinum KING SIZE EDITION — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- Dove Platinum SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- Dove SILVER SLIM — 40 копеек (4,10 → 4,50)
- Red Bor Red SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
- Red Bor Blue SLIM — 45 копеек (4,05 → 4,50)
- Dove GOLD MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
- Dove PLATINUM MEDIUM EDITION — 40 копеек (4,05 → 4,45)
- Red Bor Red MEDIUM SIZE — 45 копеек (3,95 → 4,40)
- Red Bor Blue MEDIUM SIZE — 45 копеек (3,95 → 4,40)
- Dove GOLD SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
- Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
- Dove PLATINUM SUPERSLIMS — 45 копеек (3,90 → 4,35)
- Dove COMPACT GOLD, Dove GOLD COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
- Dove COMPACT PLATINUM , Dove PLATINUM COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
- Dove COMPACT SILVER, Dove SILVER COMPACT — 45 копеек (3,85 → 4,30)
- Red Bor Red COMPACT — 45 копеек (3,80 → 4,25)
- Red Bor Blue COMPACT — 45 копеек (3,80 → 4,25)
ООО “Сентони ПРО”
- Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
- Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
ИООО “АЛИДИ-Вест”
- Dunhill Compact Aroma Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- Dunhill Compact Aroma Brown — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- Dunhill Compact Mix Gold — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- Dunhill Mix Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- Dunhill Compact Blue — 10 копеек (7,90 → 8,00)
- Dunhill Compact Silver — 10 копеек (7,90 → 8,00)
- Dunhill Royal Black — 10 копеек (7,90 → 8,00)
- Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
- Rothmans Demi Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
- Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
- Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
- Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)
- Kent Crystal Purple — 10 копеек (6,90 → 7,00)
ООО “ЭТЕРНА ПРАЙМ”
- Dunhill Compact Aroma Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- Dunhill Compact Aroma Brown — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- Dunhill Compact Mix Gold — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- Dunhill Mix Red — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- Dunhill Compact Blue — 10 копеек (7,90 → 8,00)
- Dunhill Compact Silver — 10 копеек (7,90 → 8,00)
- Dunhill Royal Black — 10 копеек (7,90 → 8,00)
- Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Aroma Ruby — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Original — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Original Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Compact Blue — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Lucky Strike Compact Bright — 10 копеек (6,60 → 6,70)
- Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
- Rothmans Demi Blue — 10 копеек (6,40 → 6,50)
- Kent Crystal Blue — 10 копеек (6,80 → 6,90)
- Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
- Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)
- Kent Crystal Purple — 10 копеек (6,90 → 7,00)
Государственное предприятие “Беларусьторг”
- DUNHILL КОМПАКТ АРОМА РЭД (DUNHILL COMPACT AROMA RED) — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- DUNHILL КОМПАКТ АРОМА БРАУН (DUNHILL COMPACT AROMA BROWN) — 10 копеек (8,00 → 8,10)
- DUNHILL FINE CUT BLUE — 10 копеек (8,50 → 8,60)
- DUNHILL FINE CUT GOLD — 10 копеек (8,50 → 8,60)
- DUNHILL КОМПАКТ БЛУ (DUNHILL COMPACT BLUE) — 10 копеек (7,90 → 8,00)
- Lucky Strike Aroma Red — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Lucky Strike Aroma Brown — 10 копеек (6,70 → 6,80)
- Rothmans Click Amber — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Click Coral — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Rothmans Click Purple — 10 копеек (6,50 → 6,60)
- Kent Crystal Red — 10 копеек (6,90 → 7,00)
- Kent Crystal Exotic — 10 копеек (6,90 → 7,00)