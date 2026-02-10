Белорусам предложили подать декларацию, чтобы вернуть часть налогов. Кто имеет право

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Опубликовано: 10.02.2026 10:08 , Обновлено: 10.02.2026

У белорусов есть ещё полтора месяца на то, чтобы подать налоговую декларацию за 2025 год. В Министерстве по налогам и сборам (МНС) предложили сделать это не только тем, кто обязан по закону, но и тем, для кого это не обязательно.

Подать декларацию белорусы вправе для того, чтобы вернуть часть налогов - в виде так называемых налоговых вычетов. Список тех, кто имеет право на подобные вычеты, достаточно обширен, хоть и специфичен. Так, на пересчёт подоходного налога за 2025 год имеют право те, у кого в прошлом году были доходы из следующих источников:

от налоговых агентов (белорусских организаций, белорусских индивидуальных предпринимателей), не являющихся для них местом основной работы (службы, учебы);

доходы, которые сами по себе облагаются налогом (к примеру, доходы из-за границы, от возмездного отчуждения имущества, например, продажи дома или автомобиля);

доходы от возмездного отчуждения имущества, которые облагали налогом налоговые агенты (к примеру, за административные, офисные, складские помещения, грузовые автомобили и т.п.);

авторские вознаграждения или вознаграждения за объекты интеллектуальной собственности;

спортсмены и их тренеры - за доходы от личной деятельности за участие в индивидуальных спортивных соревнованиях.

Во всех этих случаях белорусы могут рассчитывать как на стандартные налоговые вычеты , так и на целевые - социальные, имущественные и профессиональные.

Что касается стандартного налогового вычета, то в этом году его могут получить те, чей доход, подлежащий налогообложению, не превышал 1 164 рублей в месяц. В этом случае человеку могут вернуть до 192 рублей в месяц.

Ещё 56 рублей (107 рублей) в месяц налогового вычета можно получить на детей в возрасте до 18 лет, учащихся и студентов дневного отделения или иных иждивенцев, а для “чернобыльцев”, ветеранов ВОВ и ещё нескольких категорий белорусов с особыми заслугами перед страной предусмотрен стандартный налоговый вычет в 272 рублей (список всех отдельных категорий можно посмотреть здесь).

Если ваши дети или близкие родственники учатся на платном отделении, вы также можете рассчитывать на социальные налоговые вычеты (в сумме расходов на обучение). Они также положены тем, кто заключает договор добровольного страхования жизни, добровольного страхования медицинских расходов или дополнительного накопительного пенсионного страхования. В этом случае налоговый вычет положен на сумму страховых взносов.

Имущественные налоговые вычеты положен для тех, построил или купил жилой дом или квартиру, автомобиль или другое дорогостоящее имущество, доходы от продажи которого облагаются налогом.

До 20% можно вернуть за счёт имущественного налогового вычета по доходам, полученным от отчуждения имущества.

Что касается профессиональных налоговых вычетов , то за счёт них можно вернуть

20%, 30% или 40% от суммы начисленного дохода за создание, использование, отчуждение объектов интеллектуальной собственности;

20% от суммы доходов спортсменов и их тренеров от осуществления личной деятельности за участие в спортивных соревнованиях.

В МНС пояснили, что если вы хотите просто вернуть налоговые вычеты по подоходному налогу за прошлый год, а декларировать свои доходы вам не нужно, подать такую налоговую декларацию можно и после 31 марта 2026 года. Получить налоговый вычет можно как на свой банковский счёт, так и наличными.

[inf]Какие именно документы нужно собрать для получения налоговых вычетов, можно узнать на сайте МНС по ссылке.[/inf]