Банкам разрешили блокировать один вид платежей по картам некоторых белорусов
Белорусским банкам разрешили отклонять операции, связанные с оплатой лотерейных ставок, по картам некоторых белорусов. Соответствующий указ 20 февраля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как пояснили в Администрации Президента (АП), новый указ (Указ № 64 “О совершенствовании лотерейной деятельности”) запрещает участвовать в электронных мгновенных лотереях двум категориям белорусов:
- несовершеннолетним (не достигших 18 лет),
- лицам, которым официально запрещается посещать игорные заведения (в том числе, виртуальные) и играть в азартные игры.
Именно им теперь банк сможет отказывать в проведении операций, связанных с оплатой лотерейных ставок - в указе прописали для этого чёткий механизм. Кроме того, пополнять игровой счёт для участия в таких лотереях теперь можно будет только в безналичной форме.
В АП подчеркнули, что эти нововведения приняты в том числе для усиления защиты несовершеннолетних и социально уязвимых категорий белорусов.
Напомним, что в марте этого года вступает в силу и ещё один президентский указ, который касается азартных игр. Он предусматривает запрет на перевод денег с банковских карт на игры в зарубежных онлайн-казино.
МНС предупредило белорусов о запрете игр в зарубежных онлайн-казино