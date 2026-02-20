Банкам разрешили блокировать один вид платежей по картам некоторых белорусов

Опубликовано: 20.02.2026 20:02 , Обновлено: 20.02.2026

Белорусским банкам разрешили отклонять операции, связанные с оплатой лотерейных ставок, по картам некоторых белорусов. Соответствующий указ 20 февраля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как пояснили в Администрации Президента (АП), новый указ (Указ № 64 “О совершенствовании лотерейной деятельности”) запрещает участвовать в электронных мгновенных лотереях двум категориям белорусов:

несовершеннолетним (не достигших 18 лет),

лицам, которым официально запрещается посещать игорные заведения (в том числе, виртуальные) и играть в азартные игры.

Именно им теперь банк сможет отказывать в проведении операций, связанных с оплатой лотерейных ставок - в указе прописали для этого чёткий механизм. Кроме того, пополнять игровой счёт для участия в таких лотереях теперь можно будет только в безналичной форме.

В АП подчеркнули, что эти нововведения приняты в том числе для усиления защиты несовершеннолетних и социально уязвимых категорий белорусов.

Напомним, что в марте этого года вступает в силу и ещё один президентский указ, который касается азартных игр. Он предусматривает запрет на перевод денег с банковских карт на игры в зарубежных онлайн-казино.

МНС предупредило белорусов о запрете игр в зарубежных онлайн-казино