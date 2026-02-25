Как белорусы будут отдыхать и работать в марте. Одной категории пообещали сокращёнку

📷 Фото

Опубликовано: 25.02.2026 15:13 , Обновлено: 25.02.2026

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси поделились производственным календарём на предстоящий месяц. Традиционно в мартовском графике есть приятные нюансы в виде официального государственного праздника - 8 марта. Увы, в этом году дополнительного выходного у белорусов не будет, но одной категории рабочих всё же пообещали сокращённый день.

Без дополнительного выходного в марте белорусы остались, поскольку 8 марта в этом году выпало на воскресенье. Поэтому тем, кто работает на пятидневке, придётся в марте отработать 22 дня, на шестидневке - 26 дней в следующем месяце (выходных, соответственно, 9 и 6).

Сокращённый день накануне праздника, по общему правилу, будет положен только тем, что работает на шестидневке: они смогут уйти с работы на 1 час пораньше в субботу, 7 марта.

Таким образом, расчетная норма рабочего времени в марте при 40-часовой рабочей неделе, по данным Минтруда, составит:

для пятидневки (с выходными в субботу и воскресенье) – 176 часов;

для шестидневки (с выходным воскресеньем) – 173 часа.

Кстати, если вы в раздумьях, что подарить близкой женщине - девушке, супруге, маме или коллеге - на грядущий праздник, стоит прислушаться к тому, что говорят о подарках к 8 марта сами женщины. Спросить напрямую о желаемом подарке решаются не все, поэтому обычно остаётся только гадать, что окажется желанным, а что — обидным. Журналистка Telegraf.news ранее опросила 17 белорусок, чтобы выяснить, какие подарки они считают лучшими, а какие могут разочаровать. Возможно, их ответы подтолкнут вас в правильном направлении.

«Худший подарок — сковородка». Спросили у белорусок, что хотят получить на 8 Марта