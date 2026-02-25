Совмин Беларуси поднял тарифы на отопление и электричество на 7%

Опубликовано: 25.02.2026 16:39 , Обновлено: 25.02.2026

Совет министров Беларуси официально повысил тарифы на теплоэнергию и электричество с 1 марта. Повышение должно было состояться ещё с 1 января, но было отложено властями из-за аномальных холодов и опасений, что жировки вырастут слишком сильно.

Теперь же премьер-министр Александр Турчин подписал постановление «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию».

Согласно документу, с 1 марта 2026 года тарифы вырастут следующим образом:

цены на газ увеличиваются на 7,07%;

тарифы на электроэнергию увеличиваются на 7%;

тарифы на теплоэнергию вырастут с 1 июня 2026 года на 7,3%;

удорожание одного баллона сжиженного газа составит 1,7 рубля.

Напомним, что Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 33 от 23 января о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Авторы документа заявили, что все изменения в тарифах были рассчитаны с учётом предела повышения до 0,5 базовой величины (Br22,5) для двухкомнатной квартиры площадью 48 квадратных метров, в которой проживают три человека.

Лидерами повышения стали мусор и вода, которые выросли более чем на 20%. А вот рост цен на газ и свет будет умеренным (около 7%), что ниже общего уровня инфляции по услугам ЖКУ. Расценки на отчисления на капитальный ремонт выросли на 11,4%.

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