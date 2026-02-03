Минтруда предложило некоторым белорусам добровольно доплатить до 2549 рублей в ФСЗН

Опубликовано: 03.02.2026 07:51 , Обновлено: 03.02.2026

Министерство труда и социальной защиты Беларуси предложило одной категории белорусов добровольно доплатить в фонд соцзащиты населения (ФСЗН), из которого формируются пенсионные выплаты, до 2549 рублей.

Речь о самозанятых белорусах, которые платят налог на профессиональный доход. Зачастую их ежемесячных выплат не хватает для формирования полноценного пенсионного стажа, что не позволяет им выйти вовремя на пенсию и получать другие гарантированные государством социальные выплаты.

Чтобы самозанятым засчитали полный год страхового стажа за 2025 год, придётся добровольно доплатить недостающую сумму страховых взносов. Сделать это нужно до 31 марта 2026 года.

[inf]Как пояснили в Минтруда, ФСЗН рассчитывает недостающую сумму взносов ежегодно (29% от 12 минимальных зарплат). Точные суммы рассчитывают к 1 февраля.[/inf]

В ведомстве посоветовали задуматься о добровольной доплате в первую очередь тем, для кого если индивидуальная профессиональная деятельность была единственным источником дохода в 2025 году.

Также доплата может потребоваться, если вы занимались несколькими видами деятельности, но за год общая сумма взносов в ФСЗН не дотянула до минимального - а это 2549,55 рублей .

Как самозанятым узнать сумму доплаты?

Уточнить сумму, которой вам не хватает до обязательного минимума, необходимого для начисления года пенсионного стажа, можно через личный кабинет на портале ФСЗН или через их официальное мобильное приложение по номеру УНП ( учетный номер плательщика).

Сделать взнос можно так же, как вы оплачиваете налоги:

либо через систему ЕРИП, пройдя по ветке: ЕРИП → ФСЗН → Ваш регион → Отдел ФСЗН → Взносы в ФСЗН физ.лиц за себя → ввести ваш УНП;

либо через отделение банка по реквизитам ФСЗН.

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Кстати, с 1 июля 2026 года белорусам, которые работают сами на себя и платят налог на профессиональный доход, придётся ежемесячно платить как минимум одну базовую (45 рублей). Таков новый минимальный размер налога для тех, кто выбрал эту форму налогообложения.

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