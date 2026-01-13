В Беларуси с 1 марта начнут следить за стиральными машинами и чайниками
Министерство по налогам и сборам предупредило, что с 1 марта расширяется перечень товаров, которые должны прослеживаться и отражаться в учёте с момента производства или ввоза на территорию страны и до продажи.
Причём отслеживать продавцы и производители будут обязаны как новые, так и некоторые бывшие в употреблении товары. В список прослеживаемых с началом весны попали:
- Бытовая техника (включая б/у): стиральные машины и телевизоры.
- Новая кухонная техника: кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновки, плиты и варочные поверхности.
- Новая мелкая бытовая техника и инструменты: пылесосы, утюги, чайники, дрели и фены.
Таким образом власти стараются закрыть лазейки для серого импорта и контрафактной продукции.
Ранее Министерство по налогам и сборам предупредило белорусов о возобновлении обязательной маркировки унифицированными контрольными знаками (УКЗ) ещё одной категории товаров — безалкогольных напитков.
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