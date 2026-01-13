В Беларуси с 1 марта начнут следить за стиральными машинами и чайниками

Опубликовано: 13.01.2026 20:12 , Обновлено: 13.01.2026

Министерство по налогам и сборам предупредило, что с 1 марта расширяется перечень товаров, которые должны прослеживаться и отражаться в учёте с момента производства или ввоза на территорию страны и до продажи.

Причём отслеживать продавцы и производители будут обязаны как новые, так и некоторые бывшие в употреблении товары. В список прослеживаемых с началом весны попали:

Бытовая техника (включая б/у): стиральные машины и телевизоры.

стиральные машины и телевизоры. Новая кухонная техника: кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновки, плиты и варочные поверхности.

кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновки, плиты и варочные поверхности. Новая мелкая бытовая техника и инструменты: пылесосы, утюги, чайники, дрели и фены.

Таким образом власти стараются закрыть лазейки для серого импорта и контрафактной продукции.

Ранее Министерство по налогам и сборам предупредило белорусов о возобновлении обязательной маркировки унифицированными контрольными знаками (УКЗ) ещё одной категории товаров — безалкогольных напитков.

Белорусам на кассах самообслуживания придётся искать QR-код на ещё одном товаре?