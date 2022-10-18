В ноябре ставки по кредитам в белорусских банках снизятся. Но не все

Опубликовано: 18.10.2022 14:29 , Обновлено: 27.03.2023

Национальный банк Беларуси (Нацбанк) опубликовал значения Расчетных величин стандартного риска (РВСР). Этот показатель влияет на процентную ставку кредитов, выдаваемых банками страны белорусам и белорусским предприятиям.

Показатель РВСР, который начнет действовать для кредитов юрлицам в ноябре, будет сокращен на 2,82% и составит 17,39%. А для кредитов, которые ноября будут выдавать физлицам, РВСР составит 18,84%, и уменишится на 3,17%.

Таким образом с ноября должны уменьшиться и проценты по коммерческим кредитам (не льготным), которые банки выдают белорусам и белорусским юрлицам.

[info_b]Все дело в том, что с 12 сентября Нацбанк Беларуси стал снова определять Расчетные величиы стандартного риска для всех банков Беларуси. РВСР - это максимальная ставка по процентам кредитов. Это не строго обязательная планка. Чтобы белорусские банки могли ее превысить, они должны соответствовать дополнительным требованиям по капиталу и по формированию резервов, [link href=“https://myfin.by/stati/view/nacbank-v-ocerednoj-raz-snizaet-rvsr-stavki-po-kreditam-snova-pojdut-vniz?utm_source=tgnews&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_content=text&utm_term=18_10” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] Myfin.[/info_b]

Напомним, что в августе премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что поведение белорусов в 2022 году изменилось и пора снизить ставки по кредитам. Причем существенно.

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