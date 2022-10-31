В Беларуси с 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. На сколько?

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Опубликовано: 31.10.2022 11:14 , Обновлено: 31.10.2022

С 1 ноября в Беларуси повышают бюджет прожиточного минимума (БПМ). Это прописано в постановлении Министерства труда и социальной защиты № 60 от 24 октября.

В среднем на душу населения БПМ составит 339,83 рубля. Его повысили на 11,33 рубля. Как подчеркнули в Минтруда, это «на 3,4% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября 2022 г».

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – 375,26 (повысили на 9,03 руб.);

пенсионеры – 255,28 (повысили на 8,07 руб.);

дети в возрасте до трех лет – 215,93 (повысили на 11,13 руб.);

дети в возрасте от трех до шести лет – 298,21 (повысили на 13,61 руб.) дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 363,28 (повысили на 13,22 руб.)

Новый размер БПМ будет действовать до 31 января 2023 года.

Напомним, что пропорционально росту бюджета прожиточного минимума должны изменятся и размеры::

государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

социальных пенсий;

повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Ранее Телеграф писал, что заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич заявил 17 октября в эфире гостелеканала «Беларусь 1», что в этом году реальные зарплаты белорусов не вырастут. В правительстве надеются, что к концу года они уйдут из минуса, в котором находятся сейчас, и сравняются с прошлогодними. Но произойти это может только в случае снижения инфляции.

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