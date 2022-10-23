Военнообязанных в Минской области с ноября начнут вызывать в военкоматы. Стали известны даты

Опубликовано: 23.10.2022 18:16 , Обновлено: 23.10.2022

Государственное издание "Жодинские новости" сообщило, что военнообязанных в Минской области начнут оповещать и вызывать в военкоматы с 13 ноября по 30 декабря.

В издании [link href=“https://zhodinonews.by/2022/10/21/v-minskoj-oblasti-budet-provedeno-opoveshhenie-voennoobyazannyh-i-ih-yavka-dlya-utochneniya-dannyh-voinskogo-ucheta/” rel=“noopener” target=“_blank”] уточнили [/link], что это будет сделано “с целью выполнения задач, поставленных главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь по вопросам проверки достоверности воинского учета”. Там же сообщили, что в военкоматы будут вызывать только для уточнения данных воинского учета.

Сам процесс будет разбит на этапы. На первом будут присылать повестки и звонить, на втором будет организована явка в военкоматы. Однако для военнообязанных, проживающих (зарегистрированных) в сельской местности достаточно будет явиться в сельский исполнительный комитет.

Издание сообщило, что “в отдельных случаях вызов военнообязанных может осуществляться по телефону”.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Министерства обороны 19 октября рассказали, зачем белорусов сейчас массово вызывают в военкоматы.

В Минобороны объяснили, зачем вызывают белорусов на беседы в военкоматы