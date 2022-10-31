«Е-доставка» решила прекратить работу во многих городах Беларуси

Опубликовано: 31.10.2022 12:58 , Обновлено: 31.10.2022

Во многих городах Беларуси с 1 ноября и «на неопределенный срок» перестанет работать Е-доставка. Об этом сообщили на сайте онлайн-гипермаркета 31 октября. Кроме того, магазин решил изменить условия доставки.

Так, теперь доставлять продукты из «Евроопта» будут только в Минской области, областных центрах (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) и в Барановичах.

«Надеемся, что в скором времени снова сможем обеспечить доставку по всей Беларуси без ограничений», — отметили в интернет-магазине.

Кроме того, изменились и условия доставки.

Так, в Минске, чтобы получить товары бесплатно, нужно заказать их на сумму от 70 рублей. Стоимость платной доставки составит 4,99р, а экспресс-доставки — 7,99р.

В Минской области минимальная сумма заказа для бесплатной доставки составит 90р. А в областных центрах — 150р.

Ранее Телеграф писал, что сайт торговой сети «Мила» перестал работать 26 октября. Кроме того, больше не работает чат-бот магазинов и электронные бонусные карты.

В Беларуси перестал работать интернет-магазин сети «Мила»