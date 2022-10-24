В Минтруда рассказали белорусам, сколько часов им придется отработать в ноябре

Опубликовано: 24.10.2022 13:27 , Обновлено: 24.10.2022

В министерстве труда сообщили, что в ноябре месяце белорусы должны будут отработать 167-168 часов.

Чиновники напомнили, что такое количество получилось из-за того, что в ноябре будут “длинные выходные”. На самом деле, добавится лишь один дополнительный нерабочий день, 7 ноября. Но в этом году он идёт сразу за воскресеньем, 6 ноября. Поэтому будет поряд 3 выходных: 5,6,7 ноября.

В минтруда подсчитали, что за ноябрь 2022 года расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит:

Для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 168 часов;

Для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 167 часов.

Вот так выглядит производственный календарь на ноябрь.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко заявила, что размер пенсий в 2023 году увеличится, если вырастет заработная плата.

В Минтруда Беларуси пообещали поднять пенсии в 2023 году вместе с зарплатами