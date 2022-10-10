«Горизонт» пообещал начать выпуск 80 моделей «своих» ноутбуков в ноябре

Опубликовано: 10.10.2022 08:55 , Обновлено: 10.10.2022

Серийное производство ноутбуков «Горизонт» пообещали наладить в ноябре 2022 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга Юрий Предко. Ранее Александр Лукашенко признался, что в этой технике всего «12% белорусского».

По словам Предко, на рынок планируют выпустить более 80 моделей ноутбуков.

«Уже заключили контракты, создали программу 1-го уровня, которая установлена будет на компьютерах», — рассказал он в эфире гостелеканала СТВ.

Кроме того гендиректор сообщил, что предприятие готовится выпускать «электронный блок, мини-компьютер, который крепится к монитору».

«Сегодня у нас больше 100 моделей мониторов, которые мы представим рынку в конце года», — добавил Предко.

Он также подчеркнул, что «Горизонт» теперь выпускает продукцию только под заказ:

«У нас нет складов. Мы производим большое количество изделий. Я бы даже сказал, мы вышли на уникальный объем. Мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров. Раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц».

Также он сообщил, что «продукцию производим и отгружаем в 18 стран, сейчас изменилась немного конъюнктура. Раньше мы не поставляли в Монголию. На паузе какое-то время был Казахстан. Армения появилась».

Будет стоить от 1300 BYN?

Напомним, что ранее на «Горизонте» сообщили, что планируют продавать свои ноутбуки от 1300 белорусских рублей. Например, такую примерную сумму установили на компьютеры в базовой комплектации, с диагональю 15,6 дюймов.

Производители обещали выпустить варианты в «золоте» и «серебре».

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«12% белорусского»

Впервые о ноутбуке «Горизонт» стало известно 1 сентября. Его показал Александр Лукашенко. Он признался, что «в нем сегодня около 12% белорусского» и пообещал, что к концу года «будет 30%».

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Позже инженер-конструктор Андрей Климович сообщил, что работы с ноутбуком осталось еще много.