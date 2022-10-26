БелЖД пообещала более 40 дополнительных поездов на большие выходные в ноябре

Опубликовано: 26.10.2022 15:21 , Обновлено: 26.10.2022

Белорусская железная дорога назначила более 40 дополнительных поездов, как республиканских, так и международных, с 28 октября по 8 ноября.

В эти дни БелЖД спрогнозировала большой спрос.

Так, по стране должны пустить больше поездов по направлениям:

Минск – Гомель;

Минск – Брест;

Минск – Витебск;

Минск – Гродно;

Минск – Могилев;

Минск – Пинск;

Минск – Коммунары;

Брест – Гомель;

Кричев – Орша (Гродно).

Также пообещали дополнительные составы из Минска/Витебска в Москву и Санкт-Петербург.

Например, на 2 и 6 ноября запланирован поезд № 236 Минск – Москва в 18:22. Он прибудет в Москву в 5:54 следующего дня.

В Санкт-Петербург из Минска можно будет попасть на дополнительном поезде 2, 4 и 6 ноября, который должен отправиться в 19:15. Он прибудет в 9:20 следующего дня.

[info_b]Подробную информацию можно прочитать по ссылке,а также по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Белорусская железная дорога поменяла внешний вид билетов на поезда, которые ездят по стране. А также разрешила оформлять их как на русском, так и на белорусском языках.

В пресс-службе БелЖД пообещали, что информация на новых билетах будет более понятной и наглядной.

БелЖД разрешила оформлять билеты на белорусском языке