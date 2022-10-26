БелЖД пообещала более 40 дополнительных поездов на большие выходные в ноябре
Белорусская железная дорога назначила более 40 дополнительных поездов, как республиканских, так и международных, с 28 октября по 8 ноября.
В эти дни БелЖД спрогнозировала большой спрос.
Так, по стране должны пустить больше поездов по направлениям:
- Минск – Гомель;
- Минск – Брест;
- Минск – Витебск;
- Минск – Гродно;
- Минск – Могилев;
- Минск – Пинск;
- Минск – Коммунары;
- Брест – Гомель;
- Кричев – Орша (Гродно).
Также пообещали дополнительные составы из Минска/Витебска в Москву и Санкт-Петербург.
Например, на 2 и 6 ноября запланирован поезд № 236 Минск – Москва в 18:22. Он прибудет в Москву в 5:54 следующего дня.
В Санкт-Петербург из Минска можно будет попасть на дополнительном поезде 2, 4 и 6 ноября, который должен отправиться в 19:15. Он прибудет в 9:20 следующего дня.
[info_b]Подробную информацию можно прочитать по ссылке,а также по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105. [/info_b]
Ранее Телеграф писал, что Белорусская железная дорога поменяла внешний вид билетов на поезда, которые ездят по стране. А также разрешила оформлять их как на русском, так и на белорусском языках.
В пресс-службе БелЖД пообещали, что информация на новых билетах будет более понятной и наглядной.