«Белнефтехим» пообещал продавать улучшенное дизельное топливо. Когда?

Опубликовано: 21.10.2022 09:46 , Обновлено: 21.10.2022

«Белнефтехим» анонсировал, что на белорусских заправках появится новый, улучшенный вид зимнего дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 0.. Им планируют заменить ДТ-З-К5, сорт F.

Как объяснили в концерне, все благодаря тому, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) модернизировались и начали применять новые катализаторные системы.

По словам специалистов, у нового вида дизельного топлива улучшены низкотемпературные характеристики, которые влияют на бесперебойную работу топливных систем ДВС.

«Принципиальным отличием нового вида зимнего дизельного топлива (по сравнению с ранее выпускаемым дизельным топливом ДТ-З-К5, сорт F) является нормирование наравне с предельной температуры фильтруемости также и температуры помутнения», — подчеркнули в «Белнефтехиме».

И добавили: «Температура помутнения составляет не выше минус 10 °С, предельная температура фильтруемости – минус 20 °С и ниже».

Когда появится на заправках?

В концерне сообщили, что отгружать новое топливо с НПЗ планируют в ближайшие дни, чтобы автовладельцы смогли заправлять свои транспортные средства уже к 1 ноября.

Ранее Телеграф писал, что в конце сентября на АЗС «Белорусьнефть» резко выросла стоимость топлива АИ-98 — и сразу на 8 копеек. Если 20 сентября литр бензина можно было купить за 2,60 BYN, то 21 сентября цену установили в 2,68 BYN.

При этом как сообщили водители, на 22 сентября при покупке бензина в чеке действительно указывается стоимость 2.68 BYN, но на каждый литр действует скидка 8 копеек.

На заправках «Белоруснефти» 98-й бензин подорожал сразу на 8 копеек

Однако позже в концерне “Белнефтехим” заявили, что розничные цены на автомобильное топливо «не изменились».

«Белнефтехим» объяснил «повышение» цена на 98-й бензин на своих заправках