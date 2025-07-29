Повышение пособий и новая схема взносов в ФСЗН. Чего ещё ждать белорусам в августе?

Опубликовано: 29.07.2025 07:09 , Обновлено: 29.07.2025

Последний летний месяц подкрался незаметно и, как всегда, принёс с собой много бытовой суеты – от начала активных заготовок на зиму и сбора урожая до подготовки к школе и новому учебному году. Но даже тех, у кого нет детей и огорода, август взбодрит новациями. Журналисты Telegraf.news подготовили для вас подборку новостей о самых важных изменениях августа, которые вы могли пропустить.

Пересмотр БПМ

Министерство труда и социальной защиты Беларуси пока не сообщило, каким будут бюджеты прожиточного минимума (БПМ) для разных категорий населения с 1 августа. Однако это установившаяся практика: этот показатель пересматривают раз в квартал, чтобы скорректировать размеры базовых социальных пособий, которые к нему привязаны.

Новые размеры БПМ устанавливают с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября и, как правило, их пересматривают в сторону повышения, учитывая постоянно растущую инфляцию.

[info_b]Какие пособия и социальные выплаты в Беларуси зависят от размера БПМ, можно узнать по ссылке.[/info_b]

Повышенные пособия на детей

А вот новые размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет уже известны. В отличие от большинства социальных выплат в Беларуси, это пособие зависит не от размера БПМ, а от размера среднемесячной заработной платы. Пересматривают это пособие раз в полгода - с 1 февраля и 1 августа.

По информации Минтруда, с 1 августа 2025 года семьям с маленькими детьми начнут платить в среднем на 8,2% больше, чем этом месяце:

на первого ребенка (35% СЗП) – 931,91 руб. (+70,49 руб.);

на второго и последующих детей (40% СЗП) – 1065,04 руб. (+80,56 руб.);

на ребенка-инвалида (45% СЗП) – 1 198,17 руб. (+90,63 руб.).

Минтруда Беларуси объявило о повышении пособий на ребенка на 8,2%

Новая схема уплаты взносов в ФСЗН для ИП

Важные изменения в августе ждут белорусских индивидуальных предпринимателей (ИП) и плательщиков налога на профессиональный доход. В середине месяца вступят в силу большинство нововведений, прописанных в законе «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения».

Для ИП это сулит упрощение взаимодействия с Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) : им не нужно будет заполнять формы ПУ-3 или самостоятельно считать суммы обязательных взносов. Для них ввели дифференцированный порядок уплаты этих взносов - в зависимости от размера годового чистого дохода ИП (доход минус расходы).

[info_b]Подробные примеры того, как начнут рассчитывать взносы ФСЗН для ИП, можно изучить по ссылке.[/info_b]

Самозанятым белорусам, которые работают и платят налог на профессиональный доход, разрешили ежегодно делать дополнительные взносы на пенсионное страхование в бюджет фонда соцзащиты населения (ФСЗН) – чтобы «добить» до минимальной суммы, необходимой для формирования страхового стажа (год страхового стажа, как ранее поясняли в Минтруда, засчитывается работнику при условии уплаты 12 минимальных заработных плат, умноженных на 29%).

Этот же документ, кстати, устанавливает особый порядок уплаты взносов в ФСЗН для тех работодателей, которые платят своим работникам по «серым» схемам.

Удаление личных кабинетов в ЕРИП

Для некоторых пользователей Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) август может преподнести неприятный сюрприз: им просто закрою доступ к личному кабинету.

Об этом оператор ЕРИП предупредил заранее: ещё 1 октября 2024 года компания изменила правила обработки персональных данных. Если раньше допсоглашение на обработку персональных данных заключалось на срок 5 лет, то теперь – на три года. Срок перезаключения допсоглашения выходит 1 августа 2025 года.

Для заключения допсоглашения клиенту ЕРИП не нужно никуда обращаться физически – достаточно зайти в личный кабинет и проставить галочку в нужном окошке.

Кого из белорусов удалят из ЕРИП с 1 августа? Всё зависит от одной галочки

Ограничения на наличку

Ещё одно изменение, связанное с банковской сферой, в следующем месяце ждёт клиентов Беларусбанка. С 4 августа им ограничат сумму, которую можно снять в банкоматах и пунктах выдачи наличных:

с карт «Бархат» в течение дня можно будет снять не более 600 рублей,

с других карточек банка — не более 3000 рублей в день.

Впрочем, коснётся это только снятия наличных с использованием цифровых реквизитов карточек (то есть речь не о «пластике», а о токенах, сгенерированных в мобильных платежных сервисах).

Дополнительные ограничения с этого же дня начнут действовать для следующих «детских» карт :

«Зебра»,

«Карта учащегося»,

карты, оформленные в рамках комплексного продукта «Детский».

[info_b]Какие именно операции будут недоступны для владельцев этих карт, читайте в нашем материале по ссылке.[/info_b]

Подготовка к 1 сентября

Ну и разумеется последний летний месяц не обойдётся без важных хлопот для родителей школьников. В августе начнётся приём документов на свободные места на зачисление в 1 класс. Это актуально для тех родителей, кто хочет отдать своего ребёнка не по прописке. Алгоритм действий в этом случае можно узнать по ссылке.

Кроме того, за август нужно успеть закупиться школьной канцелярией, подобрать школьную форму и учесть все нововведения, которые анонсировало Минобразования с 1 сентября. Вот наша подборка полезных материалов для родителей, чтобы ничего не упустить и встретить День знаний готовым на все 100%: