Может ли директор требовать носить конкретную школьную форму? В Минобразования Беларуси пояснили

Опубликовано: 05.07.2025 10:17 , Обновлено: 05.07.2025

Может ли директор школы в одностороннем порядке требовать ото всех учеников носить определенную форму - конкретный фасон, цвет, производителя? Консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова объяснила, насколько законны подобные требования.

По словам специалиста профильного ведомства, руководитель школы самостоятельно не может принимать решение о выборе цвета, фасона, единого для учебного заведения обязательного элемента формы единолично, без согласования с остальной администрацией школы и родителями учащихся.

“Это всё делается сообща. Никогда не было такого, что установку дает директор, например, о том, что вот эта школа будет ходить только в бордовых костюмах. Нет, такого не было. Всегда все решения принимались сообща”, - процитировало Кудоярову госагентство БЕЛТА.

“Обсуждение среди всех заинтересованных” заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Вячеслав Данилович, в свою очередь, назвал “ключевым моментом” при определении учебного заведения с параметрами школьной формы. По его словам, все детали фасона, цвета формы, возможных вариантов её элементов родители с администрацией обговаривают “в беседе”, не уточнив, как именно должно проводиться обсуждение школьной формы между администрацией и родителями.

При этом Данилович подчеркнул, что деловой стиль одежды, который со следующего года сделали для белорусских школ обязательным, является достаточно широким понятием, которое “не ставит в конкретные рамки”.

“Допустим, черный костюм или коричневое платье и никак по-другому. Нет, конечно же. Поэтому все нюансы вполне решаемы”, - заверил депутат.

В свою очередь ректор Гомельского института развития образования Виктор Акуленкопо делился опытом гомельских школ. Там, по его словам, понятие делового стиля одежды также “толкуется широко”.

“Если что-то единое, то это все сводится к какому-то единому аксессуару - галстук одинаковый у всех или жилетка. А прочие элементы важно, чтобы просто укладывались в рамки понятия “деловой стиль”, - пояснил он.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, министр образования Беларуси Андрей Иванец также разъясни, могут ли белорусские учреждения образования настаивать на покупке школьной формы или отдельных её элементов у определенного производителя. Глава профильного ведомства подчеркнул, что данный вопрос остался неизменным после недавней корректировки Кодекса об образовании. В главном документе, регулирующем права и обязанности учеников в Беларуси, закреплена лишь обязанность придерживаться норм делового стиля, но где покупать школьную одежду для своего ребёнка родители вольны выбирать самостоятельно.

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