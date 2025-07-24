Минтруда Беларуси объявило о повышении пособий на ребенка на 8,2%

Опубликовано: 24.07.2025 16:19 , Обновлено: 24.07.2025

Министерство труда Беларуси сообщило, что с 1 августа пособия по уходу за ребенком до 3 лет вырастут сразу на 8,2%. Что обусловлено ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал 2025 года.

Так, согласно сообщению ведомства, пособия будут составлять:

на первого ребенка (35% СЗП) – 931,91 руб. (+70,49 руб.);

(+70,49 руб.); ▪️на второго и последующих детей (40% СЗП) – 1065,04 руб. (+80,56 руб.);

(+80,56 руб.); ▪️на ребенка-инвалида (45% СЗП) – 1 198,17 руб. (+90,63 руб.).

Такие размеры будут действовать до конца 2025 года, а пересмотр пособий состоится с 1 января 2026 года.

Ранее Telegraf.news писал, что с приближением августа, традиционного времени начала распределения для белорусских выпускников, в Министерстве труда и социальной защиты решили освежить в памяти молодых специалистов их права, бонусы и ограничения. Помимо стандартных вопросов о дате выхода на работу и возможности увольнения, особое внимание там уделили денежным выплатам и льготам.

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