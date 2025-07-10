Кого из белорусов удалят из ЕРИП с 1 августа? Всё зависит от одной галочки

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Опубликовано: 10.07.2025 16:15 , Обновлено: 11.07.2025

С 1 августа 2025 года некоторые белорусы могут столкнуться с проблемой при использовании Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП). Им просто закрою доступ к личному кабинету. Это будет зависеть от одной галочки.

Такую галочку следует поставить в самом личном кабинете - проставляя такую отметку в соответствующем окошке, клиент даёт своё согласие на обработку персональных данных в течение трёх лет. Раньше допсоглашение на обработку персональных данных заключалось на срок 5 лет, однако с 1 октября 2024 года правила поменяли.

Изменение правил потребовало перезаключение допсоглашения - небанковская кредитно-финансовая организация (НКФО) ЕРИП разослала информационные сообщения об это ещё прошлой осенью. Тех, кто это сообщение проигнорировал и не захотел (или просто забыл) поставить галочку в нужном месте, в следующем месяце может ждать неприятный сюрприз.

“Личные кабинеты ЕРИП клиентов, которые не перейдут на обслуживание по новым условиям использования личного кабинета ЕРИП, будут удалены 1 августа 2025 года”, - предупредили в компании.

Впрочем тогда, как ранее сообщил Telegraf.new, организация пообещала дополнительно проинформировать всех клиентов ЕРИП о нововведениях, разослав подробную информацию на электронную почту, указанную при регистрации. По сути, чтобы продолжить пользоваться сервисом на условиях нового договора, белорусам достаточно будет войти в личный кабинет не позднее 31 июля 2025 года и проставить одну дополнительную галочку.

ЕРИП решила поменять условия доступа белорусов в личные кабинеты с 1 октября. Кому пригрозили их закрыть?

[info_b]Подчеркнём, что речь идёт именно о тех, кто проводит платежи в ЕРИП через личный кабинет - для тех, кто не даст своего согласия на обработку персональных данных, с 1 августа закроют доступ лишь туда. Физические лица могут проводить платежи через ЕРИП и без регистрации в личном кабинете ЕРИП.[/info_b]