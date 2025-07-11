Во сколько родителям белорусских школьников обойдутся учебники в 2025 году? Узнали сроки оплаты и кому выдадут бесплатно
Родителям белорусских школьников и дошколят в этом году придётся заплатить за пользование учебниками и учебными пособиями чуть больше, чем в прошлом. Узнали точные суммы, сроки оплаты, а также, кому положены льготы и кто может рассчитывать на получение учебников бесплатно.
Сколько платить за учебники в 2025 году?
Точные суммы платы за пользование учебниками известны заранее, поэтому родители, готовясь к новому учебному году, уже сейчас могут рассчитать, кому и на сколько придётся потратиться. Сумма привязана к размеру базовой величины и, поскольку в этому году её подняли на 2 рубля, соразмерно выросла и плата за учебники.
После повышения базовой плата за учебники подросла следующим образом:
- для учащихся школ и гимназий - 21 рубль (50% базовой),
- для воспитанников детских садов – 8 рублей 40 копеек (20% от базовой).
Впрочем, в Постановлении Совета министров от 24 июня 2011 г. №839 “О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное пользование”, как напомнил портал 1prof.by, предусмотрены льготы для отдельных категорий семей, которым эту сумму могут уменьшить или вовсе отменить, выдав учебники бесплатно.
Так, на 50%-ую льготу могут рассчитывать многодетные семьи - для их школьников учебники обойдутся в 10 рублей 50 копек .
Бесплатно пользоваться учебниками, согласно белорусскому законодательству, могут следующие учащиеся:
- учащиеся санаторных школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений;
- лица с особенностями психофизического развития;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды с детства;
- лица, осваивающие содержание образовательной программы дошкольного образования и страдающие онкологическими заболеваниями или больные туберкулезом;
- учащиеся, которые воспитываются в семьях, что получают государственные пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей;
- дети, у которых один из родителей, усыновителей (удочерителей) является инвалидом I или II групп.
Как оплатить и какие документы подать на льготу?
Чтобы получить эту льготу или полное освобождение от оплаты, родители должны написать заявление в администрации школы и предоставить документы, подтверждающие право на льготу:
- удостоверение многодетной семьи – для многодетных семей;
- удостоверение инвалида – для семей, в которых один или оба родителя инвалиды I или II группы, а также для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов с детства;
- заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – для лиц с особенностями психофизического развития;
- выписку из медицинских документов – для детей, получающих дошкольное образование и страдающих онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом.
[info_b]Оплачивать учебники заранее, до 1 сентября, вовсе не обязательно. Плату за пользование учебными пособиями, согласно действующему законодательству, родители вправе внести до 1 октября 2025 года . Но есть важное условие: учебники выдадут лишь в том случае, если школьник вернул все пособия в школьную библиотеку, выданные в предыдущем учебном году. Эти данные фиксируются в личной карточке учащегося.[/info_b]
Заплатить за пользование школьными учебниками, как и предыдущие годы, родители могут на почте или в отделении банка, а также через инфокиоск или, не выходя из дома, через интернет-систему «Расчет» (ЕРИП). В некоторых случаях для оплаты система может затребовать учетный номер ученика. Точную инструкцию Минобразования и сами учреждения образования, как правило, дают родителям ближе к началу учебного года.
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