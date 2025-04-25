Минтруда Беларуси объявило повышение БПМ с 1 мая. Как вырастут доплаты к пенсиям и пособия?

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Опубликовано: 25.04.2025 13:36 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило об очередном повышении размеров бюджета прожиточного минимума (БПМ). Они будут действовать с 1 мая по 31 июля. Вместе с увеличением БПМ должны стать больше пособия, которые считают по этому показателю, и возрастные доплаты к пенсиям.

Вот какие размеры БПМ начнут [link href=“https://t.me/MintrudSocBelarus/17377” target=“_blank” rel=“noopener”] действовать [/link] 1 мая:

в среднем на душу населения - 462,58 рубля (было 447,64, +14,94 рубля или +3,34%),

рубля (было 447,64, +14,94 рубля или +3,34%), для трудоспособного населения - 498,1 (было 477,2, +20,9 или +4,38%),

(было 477,2, +20,9 или +4,38%), для пенсионеров - 333,59 (было 326,72, +6,87 или +2,1%),

(было 326,72, +6,87 или +2,1%), для детей до 3 лет - 288,72 (было 280,87, +7,85 или +2,79%),

(было 280,87, +7,85 или +2,79%), от 3 до 6 лет - 386,86 (было 376,96, +9,9 рубля или +2,63%),

(было 376,96, +9,9 рубля или +2,63%), от 6 до 18 лет - 451,6 (было 442,76, +8,84 или +2%).

Инфографика: Минтруда Беларуси

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Новые суммы пособий

На 3,3% увеличатся с 1 мая размеры госпособий семьям, воспитывающим детей. Минтруда [link href=“https://t.me/MintrudSocBelarus/17378” target=“_blank” rel=“noopener”] рассчитало [/link] новые значения:

Единовременное пособие при рождении первого ребенка – 10 БПМ или 4625,8 рубля. При рождении второго и последующих детей – 14 БПМ или 6476,12 рубля. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности – 100% БПМ или 462,58 рубля. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет – 50% БПМ или 231,29 рубля. Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (кроме ребенка-инвалида) - 50% БПМ или 231,29 рубля. Это же пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ или 323,81 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ему 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения 3 лет – 100% БПМ или 462,58 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ему 3 лет – 120% БПМ или 555,1 рубля. Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – 70% БПМ или 323,81 рубля.

[info_b]По данным Минтруда, пособия, которые считают исходя из БПМ, предусмотрены для 161,2 тыс. детей.[/info_b]

Как вырастут доплаты к пенсиям

К размеру БПМ также привязаны возрастные доплаты к пенсиям. Как и пособия, они с 1 мая вырастут на 3,3%. Вот [link href=“https://t.me/MintrudSocBelarus/17379” target=“_blank” rel=“noopener”] новые [/link] суммы:

доплата для пенсионеров 75-79 лет - 86,74 рубля,

рубля, для тех, кому 80 лет и больше (с учетом надбавки на уход) – 173,48 рубля, а при наличии инвалидности I группы – 231,3 .

[info_b]В Минтруда Беларуси сообщили, что возрастные доплаты к пенсиям получают свыше 545 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. На это предусмотрены расходы в размере 870 млн рублей в 2025-м.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в комитете по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома рассказали, для кого приостановят выплаты пенсий и социальных пособий с июля 2025 года. Так, коснется это тех, кто получает выплаты в безналичной форме и у кого нет базового счета в банке.

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