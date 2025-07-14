Белорусских ИП освободили от нудной обязанности. В Минтруда разъяснили новый порядок уплаты ФСЗН

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Опубликовано: 14.07.2025 18:09 , Обновлено: 14.07.2025

В Министерстве труда Беларуси разъяснили самозанятым белорусам и индивидуальным предпринимателям (ИП), как им теперь уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Разъяснения потребовались из-за подписанного Президентом закона о внесении правок в соответствующие правила.

Одним из долгожданных нововведений стало упрощение взаимодействия ИП с ФСЗН. Теперь таким белорусам не нужно заполнять формы ПУ-3 или самостоятельно считать суммы взносов, которые ИП должен уплатить в ФСЗН.

«Фонд самостоятельно рассчитывает взносы на основе данных МНС (Министерства по налогам и сборам). ИП получают готовый платёж, а Фонд вносит данные в персонифицированный учёт», — сообщили в Минтруда.

Что касается уплаты самих взносов, то в Минтруда привели примеры, как теперь ведутся расчёты. Кстати, закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Примеры, как будут рассчитываться взносы ФСЗН:

Для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД)

Предусмотрено право (при изъявлении желания) доплатить взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения.

Пример:

Доход с 1 января 2025 г. = 20 000 руб.

Уплачено в ФСЗН: 60% от налога (1 200 руб.).

Минимальный взнос для стажа: 29% от 12 МЗП (минимальных зарплат) = 726 × 12 × 29% = 2 526,48 руб.

Доплата: 2 526,48 – 1 200 = 1 326,48 руб.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) – плательщиков подоходного налога

Законом вводится дифференцированный порядок уплаты взносов в ФСЗН (35%) в зависимости от размера годового чистого дохода ИП (доход минус расходы):

ИП с доходом до 12 МЗП (8 712 руб.): Взносы рассчитываются с фактического чистого дохода.

Пример: Годовой доход 6 000 руб. → Взносы = 6 000 руб. × 35% = 2 100 руб.

ИП с доходом от 12 МЗП и выше: Взносы рассчитываются с суммы 12 МЗП (8 712 руб.). Пример: Чистый доход 25 000 руб. → Взносы = 8 712 руб. × 35% = 3 049,2 руб.

[inf]Важное уточнение: Для ИП – плательщиков единого налога сохраняется действующий порядок: взносы уплачиваются в размере 35% от МЗП за каждый месяц, в котором уплачивался единый налог. Например, за 12 месяцев: 726 руб. × 12 × 35% = 3 049,2 руб.[/inf]

При установлении «серых» схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН

Для работодателя:

Уплата взносов будет производиться из фактических сумм выплат заработной платы в «конвертах», но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП (средней зарплаты по республике) за каждый день выплаты заработной платы в «конвертах».

Пример для июня 2025 г.:

Работник получил 2 000 руб. за 15 дней июня.

Средняя зарплата по республике за май – 2 652,3 руб.

Фактические взносы по старому законодательству: 2 000 × 35% = 700 руб.

С учетом новаций: 2 652,3 руб. × 5 / 30 дней × 15 дней × 35% = 2 320,8 руб.

К уплате: 2 320,8 руб.