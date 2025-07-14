Белорусских ИП освободили от нудной обязанности. В Минтруда разъяснили новый порядок уплаты ФСЗН
В Министерстве труда Беларуси разъяснили самозанятым белорусам и индивидуальным предпринимателям (ИП), как им теперь уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Разъяснения потребовались из-за подписанного Президентом закона о внесении правок в соответствующие правила.
Одним из долгожданных нововведений стало упрощение взаимодействия ИП с ФСЗН. Теперь таким белорусам не нужно заполнять формы ПУ-3 или самостоятельно считать суммы взносов, которые ИП должен уплатить в ФСЗН.
«Фонд самостоятельно рассчитывает взносы на основе данных МНС (Министерства по налогам и сборам). ИП получают готовый платёж, а Фонд вносит данные в персонифицированный учёт», — сообщили в Минтруда.
Что касается уплаты самих взносов, то в Минтруда привели примеры, как теперь ведутся расчёты. Кстати, закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.
Примеры, как будут рассчитываться взносы ФСЗН:
- Для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД)
Предусмотрено право (при изъявлении желания) доплатить взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения.
Пример:
Доход с 1 января 2025 г. = 20 000 руб.
Уплачено в ФСЗН: 60% от налога (1 200 руб.).
Минимальный взнос для стажа: 29% от 12 МЗП (минимальных зарплат) = 726 × 12 × 29% = 2 526,48 руб.
Доплата: 2 526,48 – 1 200 = 1 326,48 руб.
- Для индивидуальных предпринимателей (ИП) – плательщиков подоходного налога
Законом вводится дифференцированный порядок уплаты взносов в ФСЗН (35%) в зависимости от размера годового чистого дохода ИП (доход минус расходы):
ИП с доходом до 12 МЗП (8 712 руб.): Взносы рассчитываются с фактического чистого дохода.
Пример: Годовой доход 6 000 руб. → Взносы = 6 000 руб. × 35% = 2 100 руб.
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ИП с доходом от 12 МЗП и выше: Взносы рассчитываются с суммы 12 МЗП (8 712 руб.).
Пример: Чистый доход 25 000 руб. → Взносы = 8 712 руб. × 35% = 3 049,2 руб.
[inf]Важное уточнение: Для ИП – плательщиков единого налога сохраняется действующий порядок: взносы уплачиваются в размере 35% от МЗП за каждый месяц, в котором уплачивался единый налог. Например, за 12 месяцев: 726 руб. × 12 × 35% = 3 049,2 руб.[/inf]
При установлении «серых» схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН
- Для работодателя:
Уплата взносов будет производиться из фактических сумм выплат заработной платы в «конвертах», но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП (средней зарплаты по республике) за каждый день выплаты заработной платы в «конвертах».
Пример для июня 2025 г.:
Работник получил 2 000 руб. за 15 дней июня.
Средняя зарплата по республике за май – 2 652,3 руб.
Фактические взносы по старому законодательству: 2 000 × 35% = 700 руб.
С учетом новаций: 2 652,3 руб. × 5 / 30 дней × 15 дней × 35% = 2 320,8 руб.
К уплате: 2 320,8 руб.
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Работник получил 15 000 руб. за 30 дней июня.
Фактические взносы по старому законодательству: 13 261,5 руб. (5 СЗП за май) × 35% = 4 641,5 руб.
С учетом новаций: 15 000 руб. × 35% = 5 250 руб.
К уплате: 5 250 руб.
Для работника:
В страховой стаж засчитывается доход в размере МЗП (726 руб.), а не фактический.