Минздрав Беларуси предупредил родителей, каким детям нужно летом проходить медосмотр, а каким — нет

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Опубликовано: 09.07.2025 14:59 , Обновлено: 09.07.2025

Ещё не миновала половина лета, а Минздрав Беларуси решил заранее выступить с важным напоминанием для родителей. Обращаться летом в поликлиники за справками о состоянии здоровья всем без исключения не нужно. Ведомство разъяснило плавающий график медосмотров.

Когда обновлять справку, если ребёнок уже ходит в школу или сад?

Ключевое правило — проходить медосмотр и обновлять справку о состоянии здоровья нужно в месяц рождения ребёнка, напомнила пресс-служба Минздрава.

Что это значит на практике? Если у ребёнка, который уже посещает сад или школу, есть действующая справка, она остаётся в силе до истечения своего срока. Как правило, это 6 месяцев или 1 год. Вести его на медосмотр нужно в тот месяц, когда у него день рождения.

А если ребёнок идёт в сад или школу впервые?

Здесь процедура иная. Для первичного оформления понадобятся два основных документа:

1. Медицинская карта . Она оформляется в поликлинике по месту жительства. Ребёнку назначат пройти осмотр у ряда специалистов, среди которых:

офтальмолог ;

; невролог ;

; хирург ;

; отоларинголог (ЛОР);

(ЛОР); логопед (с 4 лет);

(с 4 лет); стоматолог;

акушер-гинеколог (для девочек).

2. Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1здр/у-10). Её нужно брать по итогу всех осмотров у участкового педиатра не ранее, чем за 5 дней до первого похода в учреждение образования.

Как проходит сам медосмотр?

Алгоритм получения справки немного отличается в зависимости от возраста ребёнка:

До 5 лет : Родители с ребёнком обращаются напрямую к своему участковому педиатру , который даёт направления к узким специалистам.

: Родители с ребёнком обращаются напрямую к своему , который даёт направления к узким специалистам. С 5 лет : Сначала нужно обратиться в доврачебный кабинет . Там ребёнку измерят рост и вес, проверят зрение и слух, выдадут направления на анализы. И уже с этими данными нужно идти к педиатру.

По итогам всех осмотров врач-педиатр выдаст справку , в которой будут указаны группа здоровья ребёнка, группа по физкультуре и другие рекомендации.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как быть, если день рождения у ребёнка совпадает с началом учебного года.

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