Скидки - до 50%. Узнали, в какие дни выгоднее всего закупаться к школе в магазинах Минска

Опубликовано: 21.07.2025 08:28 , Обновлено: 21.07.2025

Специалисты государственного объединения "Столичная торговля и услуги" спрогнозировали, что пик продаж товаров для школьников придется на август и начало сентября, однако выгодно купить школьную форму, рюкзак и канцелярию родители школьников могут уже сейчас. Школьные базары массово заработали по всей стране с 15 июля, а крупные магазины определились с "днями школьников", когда скидки на эту категорию товаров будут максимальными. Узнали, где и когда выгоднее всего закупиться к 1 сентября в Минске.

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Как пояснила консультант отдела потребительского рынка Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Екатерина Макуценя, цены на детскую одежду (в том числе школьную форму) регулируются постановлением Совета министров №713. Это значит, что на них установлены предельные максимальные торговые надбавки:

на одежду импортного и отечественного производства - не более 40%,

на детскую импортную обувь – 30%,

на детскую белорусскую обувь - 40%,

письменные канцелярские принадлежности – от 30 до 40%.

[info_b]По оценке МАРТ, полный комплект товаров для школьника, который включает в себя одежду, обувь, трикотажные изделия, рюкзак или сумка, а также необходимую для занятий канцелярию, сейчас обойдётся родителям в сумму от 335 до 1380 рублей .[/info_b]

Где и когда можно сэкономить?

О том, когда и в каких торговых точках Минска можно приобрести товары к школе по более выгодной цене, подробно рассказала начальник отдела развития торговли и услуг ГО “Столичная торговля и услуги” Анастасия Макарская:

В ЦУМе среды объявили Днём школьника и пообещали скидку на весь ассортимент до 15% , а на прошлогодние коллекции – до 50% .

объявили Днём школьника и пообещали скидку на весь ассортимент , а на прошлогодние коллекции – . В универмаге “Беларусь” по вторникам, четвергам и субботам скидки будут достигать 25% .

скидки будут достигать . Торговый дом “На Немиге” пообещал скидку в 25% по средам, пятницам и субботам .

Дополнительную скидку торговые точки пообещали предоставлять многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами - до 10% . Для получения этой скидки необходимо при расчёте предъявить документ, удостоверяющий статус многодетной семьи или удостоверение инвалидности.

Кроме того, в МАРТ анонсировали сезонные скидки от 15 до 30% во всех торговых объектах в августе , а также напомнили о том, что в этом году, как и в прошлом, приобрести школьные товары можно через программы кредитования и рассрочки.

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