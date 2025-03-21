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Когда подавать документы в 1 класс? В Минобразования рассказали об изменениях и новых сроках

Когда подавать документы в 1 класс? В Минобразования рассказали об изменениях и новых сроках
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Министерство образования Беларуси рассказало о нюансах приёма в первые классы школ и гимназий в 2025 году. В ведомстве сообщили, что изменения направлены на «повышение прозрачности и открытости» процедуры зачисления.

Основные моменты следующие:

  1. Пересмотр микрорайонов . До 1 апреля чиновники пообещали пересмотреть границы микрорайонов, закреплённых за школами. Это сделают для «более равномерного распределения» учеников.
  2. Информационные разделы на сайтах школ . К 10 апреля на сайтах школ должны появиться специальные разделы «Организация приёма в 1 классы». Там родителям расскажут о:
  • границах микрорайона, закреплённого за школой;
  • планируемом количестве мест для первоклашек;
  • графике работы приёмной комиссии;
  • контактах «горячей линии»;
  • перечне необходимых документов.

Сроки и порядок подачи документов

  • Для проживающих в микрорайоне школы . Приём документов с 12 июня 2025 года . Потребуется заявление, медицинская справка установленного образца и свидетельство о рождении ребёнка.

  • Для желающих попасть на свободные места :

    С 12 июня по 15 августа — запись на личный приём к директору школы. Заявления регистрируются в специальном журнале. Школы обязаны ежедневно обновлять (к 20:30) на своём сайте информацию о количестве поданных заявлений.

  • С 16 по 28 августа  — приём документов на свободные места. Зачисление — в порядке очереди, сформированной по итогам личного приёма.

Приказы о зачислении в первые классы должны издать до 31 августа 2025 года .

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