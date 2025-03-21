Когда подавать документы в 1 класс? В Минобразования рассказали об изменениях и новых сроках

Опубликовано: 21.03.2025 14:51 , Обновлено: 21.03.2025

Министерство образования Беларуси рассказало о нюансах приёма в первые классы школ и гимназий в 2025 году. В ведомстве сообщили, что изменения направлены на «повышение прозрачности и открытости» процедуры зачисления.

Основные моменты следующие:

Пересмотр микрорайонов . До 1 апреля чиновники пообещали пересмотреть границы микрорайонов, закреплённых за школами. Это сделают для «более равномерного распределения» учеников. Информационные разделы на сайтах школ . К 10 апреля на сайтах школ должны появиться специальные разделы «Организация приёма в 1 классы». Там родителям расскажут о:

границах микрорайона, закреплённого за школой;

планируемом количестве мест для первоклашек;

графике работы приёмной комиссии;

контактах «горячей линии»;

перечне необходимых документов.

Сроки и порядок подачи документов

Для проживающих в микрорайоне школы . Приём документов с 12 июня 2025 года . Потребуется заявление, медицинская справка установленного образца и свидетельство о рождении ребёнка.

Для желающих попасть на свободные места : С 12 июня по 15 августа — запись на личный приём к директору школы. Заявления регистрируются в специальном журнале. Школы обязаны ежедневно обновлять (к 20:30) на своём сайте информацию о количестве поданных заявлений.

С 16 по 28 августа — приём документов на свободные места. Зачисление — в порядке очереди, сформированной по итогам личного приёма.

Приказы о зачислении в первые классы должны издать до 31 августа 2025 года .

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