Ищите на этикетке это слово. В Центре гигиены назвали белорусам 4 признака правильного школьного рюкзака
Школьный рюкзак – это не просто сумка для книг и тетрадей, а важный элемент, влияющий на самочувствие, осанку и даже самостоятельность ребенка. Грамотно выбранная модель помогает правильно распределить вес, избегая перегрузок, которые возникают при ношении тяжестей в одной руке или на одном плече. Специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, как выбрать правильный рюкзак.
По словам экспертов, идеальный вариант – рюкзак с пометкой “школьный” или “ученический” на этикетке, а также с декларацией соответствия.
Также там посоветовали обратить внимание еще на 3 ключевых критерия:
- вес;
- размер;
- конструкцию.
Вес рюкзака
В центре подчеркнули, что для младшеклассников вес школьного рюкзака должен быть не более 700 г, для старших – до 1 кг. При этом общий вес учебников и письменных принадлежностей (без рюкзака) также нормируется:
- 1–2 классы – до 1,5 кг;
- 3–4 классы – до 2 кг;
- 5–6 классы – до 2,5 кг;
- 7–8 классы – до 3 кг;
- 9–11 классы – до 3,5 кг.
Размер
Специалисты назвали следующие правильные размеры:
- Высота – 30–36 см;
- Передняя стенка – 22–26 см;
- Ширина – 6–10 см.
Кроме того, лямки должны быть 60–70 см в длину и 3–4 см в ширину (в верхней части), чтобы не врезаться в плечи.
Конструкция
По словам экспертов, также в рюкзаке также важна жесткая спинка (ортопедическая), светоотражающие элементы и регулируемые ремни.
А как правильно носить рюкзак?
В центре также уточнили, что даже качественный рюкзак нужно носить правильно: лямки обязаны быть отрегулированы так, чтобы нагрузка распределялась равномерно. В противном случае возможны:
- боли в спине и плечах;
- головные боли;
- искривление осанки.
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