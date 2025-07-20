Ищите на этикетке это слово. В Центре гигиены назвали белорусам 4 признака правильного школьного рюкзака

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.07.2025 15:07 , Обновлено: 20.07.2025

Школьный рюкзак – это не просто сумка для книг и тетрадей, а важный элемент, влияющий на самочувствие, осанку и даже самостоятельность ребенка. Грамотно выбранная модель помогает правильно распределить вес, избегая перегрузок, которые возникают при ношении тяжестей в одной руке или на одном плече. Специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, как выбрать правильный рюкзак.

По словам экспертов, идеальный вариант – рюкзак с пометкой “школьный” или “ученический” на этикетке, а также с декларацией соответствия.

Также там посоветовали обратить внимание еще на 3 ключевых критерия:

вес;

размер;

конструкцию.

Вес рюкзака

В центре подчеркнули, что для младшеклассников вес школьного рюкзака должен быть не более 700 г, для старших – до 1 кг. При этом общий вес учебников и письменных принадлежностей (без рюкзака) также нормируется:

1–2 классы – до 1,5 кг;

3–4 классы – до 2 кг;

5–6 классы – до 2,5 кг;

7–8 классы – до 3 кг;

9–11 классы – до 3,5 кг.

Размер

Специалисты назвали следующие правильные размеры:

Высота – 30–36 см;

Передняя стенка – 22–26 см;

Ширина – 6–10 см.

Кроме того, лямки должны быть 60–70 см в длину и 3–4 см в ширину (в верхней части), чтобы не врезаться в плечи.

Конструкция

По словам экспертов, также в рюкзаке также важна жесткая спинка (ортопедическая), светоотражающие элементы и регулируемые ремни.

А как правильно носить рюкзак?

В центре также уточнили, что даже качественный рюкзак нужно носить правильно: лямки обязаны быть отрегулированы так, чтобы нагрузка распределялась равномерно. В противном случае возможны:

боли в спине и плечах;

головные боли;

искривление осанки.

Ранее Telegraf.news писал, что родителям белорусских школьников и дошколят в этом году придётся заплатить за пользование учебниками и учебными пособиями чуть больше, чем в прошлом. Узнали точные суммы, сроки оплаты, а также, кому положены льготы и кто может рассчитывать на получение учебников бесплатно.

Во сколько родителям белорусских школьников обойдутся учебники в 2025 году? Узнали сроки оплаты и кому выдадут бесплатно