Повышение пенсий, штрафы, новые «тунеядцы». Что еще изменится в Беларуси в декабре?

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Опубликовано: 01.12.2022 07:00 , Обновлено: 16.05.2023

В последний месяц 2022 года, в декабре, всех белорусов ждут нововведения. Например, власти решили повысить трудовые пенсии, изменить список «тунеядцев», снизить кредиты и не только. Изменения также коснуться курильщиков и водителей. Подробности читайте в нашем материале.

Повышение пенсий

С 1 декабря должны повысить все виды трудовых пенсий — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

По информации ведомства, повышение составит 5 %.

Минтруда Беларуси назвало размер пенсии в рублях после повышения в декабре

[info_b]Ранее трудовые пенсии повышали в марте и августе 2022 года на 7% и 10% соответственно.[/info_b]

Например, средний размер пенсии по возрасту у неработающего пенсионера в декабре составит 670 рублей.

В Минтруда напомнили, что у каждого пенсионера размер увеличений будет разный. Это зависит от продолжительности стажа, величины заработка и установленных доплат к основной пенсии.

Белорусам показали, как получать 7000 рублей пенсии в месяц

Изменение списка «тунеядцев»

Кроме того в Беларуси по-новому будут ставить на учет и снимать с него трудоспособных людей, не занятых в экономике без уважительных причин (так называемых тунеядцев). Это прописано в постановлении Совета Министров № 651 от 28 сентября 2022 г.

Согласно документу, в список добавили тех, кто выполняет работы, оказывает услуги или создает объекты интеллектуальной собственности по гражданско-правовым договорам, но не получает деньги.

Но также убрали некоторые категории людей. Подробнее читайте по ссылке:

Совмин изменил условия, по которым белорусов будут зачислять в «тунеядцы» с 1 декабря

Штрафы даже за зимние шины

Так как с 1 декабря наступает календаря зима, согласно ПДД Беларуси, все автомобили на дорогах обязаны быть переобуты в зимнюю резину. Впрочем, даже ее наличие не всегда поможет избежать штрафа. Вот почему:

С 1 декабря белорусских водителей будут штрафовать даже за зимние шины

А еще и в Белтехосмотре сообщили, что с 1 декабря при прохождении технического осмотра машины будут проверять наличие зимних шин.

С 1 декабря белорусам не дадут сертификат о техосмотре без зимних шин

Снижение кредитов

Также в декабре 2022 года должны стать дешевле кредиты для белорусов.

Все потому, что Нацбанк пообещал снизить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Их установили на декабрь в 18,4% (в ноябре были 18,84%).

Этот показатель влияет на процентную ставку кредитов, выдаваемых банками страны белорусам и белорусским предприятиям.

Откроются рождественские ярмарки и елочные базары

С 17 декабря в Минске должны начать открывать рождественские ярмарки. Всего их будет четыре:

самая большая — у Дворца спорта (с 17 декабря);

на Октябрьской площади (с 17 декабря);

в Верхнем городе (с 25 декабря);

в Раковском предместье (с 20 декабря).

Там пообещали продавать сувениры, сезонные напитки (в том числе глинтвейн) выпечку, готовую еду и горячие блюда.

А по выходным ярмарки должны открыться также и в райцентрах.

Также примерно с середины месяца должны заработать елочные базары.

Новость Телеграф

Подорожание сигарет

Также с 1 декабря подорожают сигареты. Цены на некоторые марки вырастут сразу на 1,6 рубля.

Так, гродненская табачная фабрика «Неман» повысит цены:

на 1,6 рубля — Oscar;

— Oscar; на 1,5 рубля — Cooper super slims Red, Cooper super slims Gold, COOPER super slims Blue, COOPER nano black, COOPER nano white, Velvet Red, Velvet Blue;

— Cooper super slims Red, Cooper super slims Gold, COOPER super slims Blue, COOPER nano black, COOPER nano white, Velvet Red, Velvet Blue; на 1,3 рубля — Rider City, Rider Desert, Rider Air;

В свою очередь «Табак-инвест» решил поднять цены:

на 40 копеек — Winston Super Slims Blue, Camel Studio Sunny Mix, Sobranie Evolve;

Winston Super Slims Blue, Camel Studio Sunny Mix, Sobranie Evolve; на 20 копеек — Pall Mall, Kent, Rothmans и Vogue.

«Беларусьторг» объявил увеличение стоимость на 20 копеек на Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Coral.

[info_b]Полный список сигарет, на которые с 1 декабря изменятся цены, можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Повышение цен на услуги МТС

Мобильный оператор МТС решил повысить стоимости некоторых услуг с 5 декабря. Это касается некоторых тарифов и не только. В частности, речь идет о росте цен на стоимость международных звонков, СМС, интернета и другого.

МТС объявил о повышении цен на услуги с 5 декабря

«Горизонт» наконец-то выпустит свои ноутбуки?

Кстати, директор белорусского холдинга «Горизонт» сообщил 14 ноября, что серийное производство ноутбуков «Горизонт» начнется не в ноябре, как обещали ранее, а в декабре.

С чем связан перенос сроков производства, глава производства не уточнил.

«Горизонт» перенес на декабрь 2022 года начало серийного производства ноутбуков

В Беловежской пуще состоится «самое важное» событие года

В Беловежской пуще, где находится резиденция белорусского Деда мороза, сообщили, что 3 декабря в нему приедет Снегурочка. Там заявили, что считают ее прибытие — знаковым.

В Беловежской пуще назвали «самое важное событие года». Состоится 3 декабря

Эксперимент по уплате «коммуналки»

Минские власти решили провести эксперимент по ускорению уплаты коммунальных платежей минчанами. Проводить его будут во Фрунзенском районе уже в декабре.

Власти Минска объявили с декабря эксперимент по уплате «коммуналки». В одном районе