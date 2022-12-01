Повышение пенсий, штрафы, новые «тунеядцы». Что еще изменится в Беларуси в декабре?
В последний месяц 2022 года, в декабре, всех белорусов ждут нововведения. Например, власти решили повысить трудовые пенсии, изменить список «тунеядцев», снизить кредиты и не только. Изменения также коснуться курильщиков и водителей. Подробности читайте в нашем материале.
Повышение пенсий
С 1 декабря должны повысить все виды трудовых пенсий — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
По информации ведомства, повышение составит 5 %.
Минтруда Беларуси назвало размер пенсии в рублях после повышения в декабре
[info_b]Ранее трудовые пенсии повышали в марте и августе 2022 года на 7% и 10% соответственно.[/info_b]
Например, средний размер пенсии по возрасту у неработающего пенсионера в декабре составит 670 рублей.
В Минтруда напомнили, что у каждого пенсионера размер увеличений будет разный. Это зависит от продолжительности стажа, величины заработка и установленных доплат к основной пенсии.
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Изменение списка «тунеядцев»
Кроме того в Беларуси по-новому будут ставить на учет и снимать с него трудоспособных людей, не занятых в экономике без уважительных причин (так называемых тунеядцев). Это прописано в постановлении Совета Министров № 651 от 28 сентября 2022 г.
Согласно документу, в список добавили тех, кто выполняет работы, оказывает услуги или создает объекты интеллектуальной собственности по гражданско-правовым договорам, но не получает деньги.
Но также убрали некоторые категории людей. Подробнее читайте по ссылке:
Совмин изменил условия, по которым белорусов будут зачислять в «тунеядцы» с 1 декабря
Штрафы даже за зимние шины
Так как с 1 декабря наступает календаря зима, согласно ПДД Беларуси, все автомобили на дорогах обязаны быть переобуты в зимнюю резину. Впрочем, даже ее наличие не всегда поможет избежать штрафа. Вот почему:
С 1 декабря белорусских водителей будут штрафовать даже за зимние шины
А еще и в Белтехосмотре сообщили, что с 1 декабря при прохождении технического осмотра машины будут проверять наличие зимних шин.
С 1 декабря белорусам не дадут сертификат о техосмотре без зимних шин
Снижение кредитов
Также в декабре 2022 года должны стать дешевле кредиты для белорусов.
Все потому, что Нацбанк пообещал снизить расчетные величины стандартного риска (РВСР). Их установили на декабрь в 18,4% (в ноябре были 18,84%).
Этот показатель влияет на процентную ставку кредитов, выдаваемых банками страны белорусам и белорусским предприятиям.
Откроются рождественские ярмарки и елочные базары
С 17 декабря в Минске должны начать открывать рождественские ярмарки. Всего их будет четыре:
- самая большая — у Дворца спорта (с 17 декабря);
- на Октябрьской площади (с 17 декабря);
- в Верхнем городе (с 25 декабря);
- в Раковском предместье (с 20 декабря).
Там пообещали продавать сувениры, сезонные напитки (в том числе глинтвейн) выпечку, готовую еду и горячие блюда.
А по выходным ярмарки должны открыться также и в райцентрах.
Также примерно с середины месяца должны заработать елочные базары.
Подорожание сигарет
Также с 1 декабря подорожают сигареты. Цены на некоторые марки вырастут сразу на 1,6 рубля.
Так, гродненская табачная фабрика «Неман» повысит цены:
- на 1,6 рубля — Oscar;
- на 1,5 рубля — Cooper super slims Red, Cooper super slims Gold, COOPER super slims Blue, COOPER nano black, COOPER nano white, Velvet Red, Velvet Blue;
- на 1,3 рубля — Rider City, Rider Desert, Rider Air;
В свою очередь «Табак-инвест» решил поднять цены:
- на 40 копеек — Winston Super Slims Blue, Camel Studio Sunny Mix, Sobranie Evolve;
- на 20 копеек — Pall Mall, Kent, Rothmans и Vogue.
«Беларусьторг» объявил увеличение стоимость на 20 копеек на Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Coral.
[info_b]Полный список сигарет, на которые с 1 декабря изменятся цены, можно посмотреть по ссылке.[/info_b]
Повышение цен на услуги МТС
Мобильный оператор МТС решил повысить стоимости некоторых услуг с 5 декабря. Это касается некоторых тарифов и не только. В частности, речь идет о росте цен на стоимость международных звонков, СМС, интернета и другого.
МТС объявил о повышении цен на услуги с 5 декабря
«Горизонт» наконец-то выпустит свои ноутбуки?
Кстати, директор белорусского холдинга «Горизонт» сообщил 14 ноября, что серийное производство ноутбуков «Горизонт» начнется не в ноябре, как обещали ранее, а в декабре.
С чем связан перенос сроков производства, глава производства не уточнил.
«Горизонт» перенес на декабрь 2022 года начало серийного производства ноутбуков
В Беловежской пуще состоится «самое важное» событие года
В Беловежской пуще, где находится резиденция белорусского Деда мороза, сообщили, что 3 декабря в нему приедет Снегурочка. Там заявили, что считают ее прибытие — знаковым.
В Беловежской пуще назвали «самое важное событие года». Состоится 3 декабря
Эксперимент по уплате «коммуналки»
Минские власти решили провести эксперимент по ускорению уплаты коммунальных платежей минчанами. Проводить его будут во Фрунзенском районе уже в декабре.
Власти Минска объявили с декабря эксперимент по уплате «коммуналки». В одном районе