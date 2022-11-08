В Беловежской пуще назвали "самое важное событие года". Состоится 3 декабря

Опубликовано: 08.11.2022 16:51 , Обновлено: 08.11.2022

В Беловежской пуще, где находится резиденция белорусского Деда мороза, сообщили, что 3 декабря в нему приедет Снегурочка. Там заявили, что считают ее прибытие - знаковым.

“Можно сказать, что это главное событие года. Зимний сезон очень важен для Беловежской пущи, так как здесь живет Дед Мороз… Мы уже начали подготовку к мероприятию. Снегурочка приезжает 3 декабря. В этот день будут проходить фестивали “Огни зимы” и “Добрые волшебники”, - [link href=“https://www.belta.by/events/view/v-belovezhskoj-pusche-nachali-podgotovku-k-zimnim-prazdnikam-533750-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link] начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы национального парка Оксана Богалейша, передает Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что в 2021 году в Национальном парке «Беловежская пуща» искали человека на должность «Деда Мороза». Были также условия по стажу и образованию. А платить обещали от 1000 руб, плюс общежитие.

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