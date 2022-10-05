Совмин изменил условия, по которым белорусов будут зачислять в «тунеядцы» с 1 декабря

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Опубликовано: 05.10.2022 12:58 , Обновлено: 05.10.2022

Совет Министров опубликовал постановление, согласно которому с 1 декабря 2022 года в Беларуси по-новому будут ставить на учет и снимать с него трудоспособных людей, не занятых в экономике без уважительных причин (так называемых тунеядцев).

[info_b]Напомним, что «тунеядцев» в Беларуси пересчитывают раз в три месяца. Чтобы не попасть в базу, до 21 января, до 21 апреля, до 21 июля и 21 октября нужно отправлять подтверждающие документы в органы занятости.[/info_b]

Согласно документу, из списка не занятых в экономике убрали некоторые категории людей. Это:

белорусы, которые работают по договору подряда — «при условии выплаты вознаграждений за выполненные работы, оказанные услуги или созданные объекты интеллектуальной собственности»;

матери (или мачехи), которые воспитывают ребенка в возрасте до 7 лет, а также женщины с тремя и более детьми. Ранее это касалось и мужчин (отцов или отчимов). Но в новом документе упоминание про них убрали.

родители, усыновители, опекуны, у которых есть ребенок-инвалид до 18 лет;

члены совета директоров или наблюдательного совета фирм и организаций — «при условии выплаты им вознаграждения».

Напомним, что тем люди, которых считают «тунеядцами» придется оплачивать коммунальные услуги по полным тарифам (за собственное жилье). А это более, чем в 5 раз дороже, чем остальным.

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Ранее Телеграф писал, что в Беларуси есть район, где в базе тунеядцев числится около 6% всего населения.

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