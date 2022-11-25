Белорусам показали, как получать 7000 рублей пенсии в месяц

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Опубликовано: 25.11.2022 12:11 , Обновлено: 25.11.2022

На сайте государственного страхового предприятия «Стравита» сделали калькулятор, с помощью которого можно рассчитать примерную прибавку к пенсии при заключении договора добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Там показали, как белорусы могут получать 7410 BYN в месяц.

Такая сумма пенcии, согласно калькулятору, доступна людям, при следующих условиях:

заработная плата не менее 1200 BYN;

срок выплаты пенсии — 5 лет;

процент отчислений от заработной платы ежемесячно— 10%;

процент, который перечисляет работодатель — 3%;

30 лет до выхода на пенсию на момент заключения договора на добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии.

Таким образом, по данным «Стравиты», 7 410 BYN дополнительной пенсии в месяц можно получить, если вы начали копить за 30 лет до выхода на пенсию (если все условия выполнены). Всего за этот период белорус должен накопить 444 584 BYN.

В теории можно получать и больше. То есть, чем раньше белорусы решились накапливать пенсию, тем больше ежемесячная сумма.

Однако вы можете самостоятельно выбрать подходящие вам условия и рассчитать сумму по ссылке.

[info_b]Кстати, в «Стравите» предупредили, что расчет дополнительной накопительной пенсии носит ориентировочный характер. Ставка рефинансирования текущая на момент написания новости – 12%. Расходы на ведение дела – 7,5%.[/info_b]

Напомним, что новая пенсионная система — накопительная (или, как ее еще называют, программа «3+3») начала работать в Беларуси с 1 октября.

Согласно ей, любой работник, которому до пенсии остается не менее трех лет, сможет по желанию откладывать от 1 до 10% своей заработной платы. Кроме того, столько же (но не более 3%) откладывает и работодатель. Для этого надо заключить договор с государственной страховой организацией «Стравита».

Ранее Телеграф писал, что министр труда Беларуси Ирина Костевич рассказала, что более 5000 человек заключили договора о дополнительной пенсии после вступления в силу 1 октября государственной системы накопления на старость. Это примерно 0,12% от всех занятых в экономике Беларуси (примерно 4,2 млн человек).

К накопительной пенсии в Беларуси присоединились около 0,12% занятых белорусов. Кто эти люди?