МТС объявил о повышении цен на услуги с 5 декабря

Опубликовано: 28.11.2022 16:15 , Обновлено: 28.11.2022

Мобильный оператор МТС решил повысить стоимости некоторых услуг с 5 декабря. Это касается некоторых тарифов и не только.

В частности, речь идет о росте цен на стоимость международных звонков, СМС, интернета и другого.

Например, 1 минута разговора с жителями Евросоюза будет стоить 1,519 рубля. А услуга «интернет +120» — 6,2200.

Новый прайс можно посмотреть по ссылке.

При этом в МТС пообещали, что не поднимут цену на основные услуги и фиксированную связь.

Ранее Телеграф писал, что в Слуцке Минской области 24 ноября полностью пропала связь от мобильного оператора МТС.

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