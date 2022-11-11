Минтруда Беларуси назвало размер пенсии в рублях после повышения в декабре

Опубликовано: 11.11.2022 09:37 , Обновлено: 11.11.2022

В министерстве труда 11 ноября посчитали, как вырастет средняя пенсия в Беларуси после повышения в декабре на 5%.

Путем несложных расчетов чиновники ведомства пришли к выводу, что если сложить мартовское повышение на 7%, августовское на 10% и декабрьское на 5%, то в результате номинальная пенсия вырастет за 2022 год на 23%.

[info_b]В то же время, в Минтруда решили не указывать, как изменится размер реальной пенсии с учётом инфляции (в сентябре была 17,4%). Напомним, что реальные пенсии в Беларуси падали с декабря 2021 года по июль 2022-го. Потом выросли в августе и снова упали в сентябре. Подробнее [link href=“https://telegraf.news/ehkonomika/v-belarusi-poobeshhali-povysit-pensii-v-tretij-raz-za-god/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

В рублях средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2022 года составит 670 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В то же время, чиновники попросили пенсионеров быть внимательными. Так как названная сумма причитается не всем. “Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии”, - заяивли там.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко заявила, что размер пенсий в 2023 году увеличится, если вырастет заработная плата.

В Минтруда Беларуси пообещали поднять пенсии в 2023 году вместе с зарплатами