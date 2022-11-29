С 1 декабря белорусам не дадут сертификат о техосмотре без зимних шин

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Опубликовано: 29.11.2022 14:42 , Обновлено: 29.11.2022

В Белтехосмотре сообщили, что с 1 декабря при прохождении технического осмотра машины будут проверять наличие зимних шин.

Такое дополнение к процедуре будет действовать до 1 марта 2023 года. Согласно требованиям, зимняя резина должна будет стоять на всех колесах. А на ней должна значиться маркировка М+S, M&S, M.S. Также на зимних шинах может быть изображение горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательные с первого декабря. Однако погода законам РБ не подчиняется. Заморозки часто начинаются уже в ноябре. А что говорят эксперты? При какой температуре зимние шины на самом деле необходимы?

Большинство белорусов ставят зимние шины на месяц позже, чем нужно. Почему не стоит ждать первого снега?