"Горизонт" перенес на декабрь 2022 года начало серийного производства ноутбуков

Опубликовано: 14.11.2022 20:24 , Обновлено: 14.11.2022

Директор белорусского холдинга "Горизонт" сообщил 14 ноября, что серийное производство ноутбуков "Горизонт" начнется не в ноябре, как обещали ранее, а в декабре.

С чем связан перенос сроков производства, глава производства не уточнил.

“В декабре начинается серийное производство ноутбуков. Мы работаем под заказ. Сейчас формируем портфель заказов на следующий год. В следующем году выпустим более 80 моделей”, - пообещал генеральный директор ОАО “Управляющая компания холдинга “Горизонт” Юрий Предко.

Он раскрыл ещё немного подробностей по характеристикам. По его словам, ноутбуки “Горизонт” будут закрывать “весь сегмент от экономверсии до престижных и элитных”. “Мы вполне сегодня можем и умеем это делать, даже игровые компьютеры, мониторы игровые, которые требуют особого качества, быстроты перемещения картинки”, - похвалился он, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/gorizont-v-dekabre-nachnet-serijnoe-proizvodstvo-noutbukov-534801-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Новость Телеграф

Юрий Предко заверил, что ноутбуки “Горизонт” внимательно изучили некие эксперты и заявили, что они соответствуют “всем мировым стандартам”. Также глава “Горизонта” похвалился, что его предприятие запатентовало новый символ - “букву Н”.

Ранее Телеграф сообщил, что серийное производство ноутбуков «Горизонт» пообещали наладить в ноябре 2022 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга Юрий Предко. Ранее Александр Лукашенко признался, что в этой технике всего «12% белорусского».

«Горизонт» пообещал начать выпуск 80 моделей «своих» ноутбуков в ноябре