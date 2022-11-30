С 1 декабря белорусских водителей будут штрафовать даже за зимние шины

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Опубликовано: 30.11.2022 11:01 , Обновлено: 16.05.2023

С 1 декабря наступает календаря зима, а значит, согласно ПДД Беларуси, все автомобили на дорогах обязаны быть переобуты в зимнюю резину. Впрочем, даже ее наличие не всегда поможет избежать штрафа.

Согласно ПДД Беларуси, зимние шины должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. В обратном случае, водителей ожидает предупреждение, или сразу штраф, как и за летние шины.

Административную ответственность в виде штрафа инспекторы ГАИ могут назначить в первый раз в размере до 1 базовой величины (32 рубля), или предупредить. А за повторы штраф уже составит от 2 до 5 базовых величин (от 64 до 160 рублей), и никаких предупреждений.

ГАИ устроит по всей Беларуси рейды на автомобили с летними шинами ещё до зимы

А ещё и в Белтехосмотре сообщили, что с 1 декабря при прохождении технического осмотра машины будут проверять наличие зимних шин. Согласно требованиям, зимняя резина должна будет стоять на всех колесах. А на ней должна значиться маркировка М+S, M&S, M.S. Также на зимних шинах может быть изображение горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри.

С 1 декабря белорусам не дадут сертификат о техосмотре без зимних шин

Кстати, вы знаете при какой температуре зимние шины на самом деле необходимы? И зима или снег тут почти ни при чем.

Большинство белорусов ставят зимние шины на месяц позже, чем нужно. Почему не стоит ждать первого снега?