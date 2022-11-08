Власти Минска объявили с декабря эксперимент по уплате "коммуналки". В одном районе

Опубликовано: 08.11.2022 16:35 , Обновлено: 08.11.2022

Минские власти решили провести эксперимент по ускорению уплаты коммунальных платежей минчанами. Проводить его будут во Фрунзенском районе уже в декабре.

В Мингорисполкоме предположили, что некоторые из минчан просто “забывают” оплатить “жировки” до 25 числа каждого месяца. А потому решили присылать жителям Фрунзенского района бумажные извещения об уплате коммунальных платежей раньше всех.

“Жители Фрунзенского района, который является самым населенным в городе, будут получать бумажные извещения в числе первых. Это произойдет уже в декабре, — сообщил директор ГП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Максим Бардович, [link href=“https://minsknews.by/zhiteli-frunzenskogo-rajona-budut-poluchat-kvitanczii-na-oplatu-zhku-v-chisle-pervyh-po-gorodu/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] “Минск-Новости”.

Что значит “в числе первых”, чиновник не уточнил.

Кстати, всего в столице Беларуси по состоянию на 1 ноября на обслуживании находилось около 832 тыс лицевых счетов. Из них с просроченными платежами - всего 53 тыс. При этом за 10 месяцев 2022 года с минчан собрали “с нарастающим итогом” даже более 100% от всей необходимой суммы оплаты за “коммуналку”. В том числе, жители Минска выплатили около 3 млн рублей в качестве пени за просроченные платежи. Всего же объем просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги составил в Минске около 10 млн рублей.

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