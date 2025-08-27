Повышение пенсий и зарплат, новые правила в школах и ПДД. Что ещё ждёт белорусов в сентябре?

Опубликовано: 27.08.2025 07:48 , Обновлено: 27.08.2025

В заботах об урожае и подготовке детишек к школе незаметно подкралась осень. Но значимые изменения, влияющие на привычный уклад жизни, в сентябре 2025 года ждут не только учеников и их родителей, перестраиваться придётся многим. Скорректированные Правила дорожного движения, новые требования на западной границе, повышение пенсий и зарплат – собрали всё самое важное, что ждёт белорусов в следующем месяце.

Повышение пенсий

С 1 сентября Минтруда пообещало пересчитать трудовые пенсии белорусов. По расчётам ведомства, сумма средней пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца вырастет на 5% .

К примеру, средний размер пенсии по возрасту после перерасчёта должна составить порядка 980 рублей . По сравнению с сентябрём прошлого года сумма больше на 167 рублей (на 20,5%).

В среднем на 5%. Лукашенко подписал указ о повышении пенсий белорусов

[inf]Кстати, на перерасчёт пенсий с сентября могут рассчитывать белорусы, работавшие в Украине с 1 января 1992 года до 1 июля 1998 года. После денонсации межправительственного соглашения с Украиной стаж работы за этот период не мог засчитываться при назначении трудовой пенсии в Беларуси. Теперь этот правовой нюанс исправили.[/inf]

Лукашенко подписал указ о пенсиях белорусам, работавшим в Украине

Кому ждать повышения зарплат?

На повышение дохода в сентябре могут также рассчитывать работники бюджетных. Повышение зарплат им сулит повышение базовой ставки. С 1 сентября 2025 года её размер составит 273 рубля - на 3 рубля (то есть около 1,1%) больше, чем раньше.

[inf]Базовая ставка — это основная величина, от которой через систему коэффициентов и доплат зависит итоговая зарплата более 800 тысяч работников бюджетной сферы, по подсчётам Минтруда. В их числе - медики, учителя, работники культуры, спорта и другие.[/inf]

Совмин повысил базовую ставку бюджетников на 3 рубля с 1 сентября

Дополнительного повышения ежемесячного дохода могут ждать медицинские работники со средним специальным медицинским образованием. Для них с 1 сентября в очередной раз планово должны поднять размер профессиональной надбавки. Теперь она составит от 105% до 180% от оклада.

Подробнее о том, в каких отделениях и на какую именно надбавку могут рассчитывать белорусские медработники с 1 сентября 2025 года, можно почитать в нашем материале по ссылке.

Автомобилистам приготовиться: новации в ПДД, ТО и платных дорогах

С 1 сентября вступят в законную силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Одно из ключевых изменений — обязанность велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности ( СПМ ) спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу.

Как белорусы отреагировали на новые ПДД — «Начали думать о бессмертных»

Кроме того, для них существенно ограничили скорость передвижения и ввели запрет на движение по тротуару, если масса СПМ превышает 35 килограммов.

[inf]С полным списком можно ознакомиться в президентском указе, а с разбором новаций – в нашем материале по ссылке.[/inf]

В новых ПДД также прописаны две важных поправки, которые придётся учитывать автомобилистам при прохождении техосмотра этой осенью и подготовке машины к зимнему периоду.

Во-первых, в новой редакции ПДД изменены требования к маркировке зимних шин автомобиля: так называемая «всесезонка» следующей зимой окажется вне закона.

Во-вторых, белорусам разрешили устанавливать на авто плёночную тонировку , которая до сих пор была в стране, по сути, запрещена. Министерство транспорта, МВД и Госстандарт на днях опубликовали разъяснение по поводу прохождения гостехосмотра такими автомобилями, с которыми можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

Ещё одной новацией сентября, которая затронет некоторых автомобилистов, станет подорожание проезда по платным автомобильным дорогам. Новые тарифы за километр, разовые тарифы и стоимость электронных виньеток смотрите по ссылке.

Новации в школах

Ещё больше, чем автомобилистам, к новым реалиям с 1 сентября 2025 года придётся привыкать белорусским школьникам.

Во-первых, повсеместно фактически ввели школьную форму . Формулировка в нормативных актах несколько иная - все белорусские школьники обязаны лишь “придерживаться делового стиля в одежде” – но суть та же: школьникам установили чёткий список того, в чём можно, а в чём нельзя ходить в школу.

[inf]С перечнем элементов, которые теперь по закону в Беларуси относятся к деловому стилю, можно ознакомиться здесь.[/inf]

Во-вторых, в школах вводится запрет на использование любых устройств мобильной связи – телефонов, планшетов и даже смартчасов. Причём пользоваться ими во время учебного процесса будет запрещено как ученикам, так и учителям. Исключения из этого нового правила есть, но очень скромные. О них – читайте в нашем материале по ссылке.

В-третьих, Министерство образования Беларуси официально лишило родителей и других законных представителей белорусских школьников беспрепятственного доступа в учреждение образования, в котором учатся их дети. Теперь чтобы попасть в здание школы на входе придётся в обязательном порядке зарегистрироваться и предъявить на входе документ, удостоверяющий личность.

Минобразования Беларуси закрыло беспрепятственный доступ родителей в школу. Как попасть с 1 сентября?

В-четвёртых, у старшеклассников некоторых школ с нового учебного года появится возможность научиться водить авто и получить водительские права ещё за школьной партой.

[inf]Какие именно учебные заведения смогут с 1 сентября реализовывать образовательную программу по подготовке водителей, читайте по ссылке.[/inf]

Новые правила на границе с Латвией

Тем белорусам, которые планируют этой осенью выехать за рубеж через границу с Латвией, следует также быть готовым к изменениям в привычных процедурах. С 1 сентября придётся заранее предоставить весьма подробную информацию о себе, своих планах и даже прошлом. За отказ или предоставление ложных сведений предусмотрен внушительный штраф — до 2000 евро .

Какие именно данные придётся предоставлять латвийским властям за 48 часов до предполагаемого въезда гражданам Беларуси, России и других стран, можно узнать из материала ниже.

Штраф за отказ — до 2000 евро. Латвия решила запрашивать у белорусов дополнительную информацию на границе

Когда заработают осенние ярмарки?

Сельхозяйственные ярмарки, на которых можно купить свежие сезонные овощи и фрукты, стали уже неотъемлемым элементом осени в белорусских городах. В этом году власти пообещали запустить их уже в сентябре.

Так, в Минске, по словам начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елены Нагорной, их планируют начать открывать 20-21 сентября. На прилавках пообещали не только свежие овощи и фрукты, мясо и молочку, но и консервацию, мёд, саженцы, цветочную продукцию.