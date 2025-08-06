Как белорусы отреагировали на новые ПДД - "Начали думать о бессмертных"

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Опубликовано: 06.08.2025 19:10 , Обновлено: 06.08.2025

Сразу же после того, как в Беларуси объявили об изменении Правил дорожного движения, белорусы стали активно высказывать свое мнение в социальных сетях. Новые ПДД вызвали жаркие споры и, судя по реакции и тысячам, если не десяткам тысяч комментариев, пользователи разделились на 2 лагеря. Впрочем, принадлежность к тому или иному легко вычислить: водители и велосипедисты. Посередине те, кто бывает на дороге в обеих ролях.

“Ура, наконец-то!”

Так, множество мнений появилось под видео ГАИ Беларуси в TikTok с разъяснениями новых правил, а также под таким же роликом в аккаунте МВД Беларуси.

Большая часть комментариев касалась спешивания для велосипедистов и самокатчиков.

“Ребят, давайте будем объективными. Когда перед тобой вылетает велосипедист, то ты просто физически не успеешь остановиться”, — считает один из белорусов.

“Ура, наконец-то, а то устал пугаться”, — обрадовался второй.

Третья отметила: “Спасибо за 10км в час и 35 кг. А то реально страшно ребенка отпустить по тротуарной дороге, самокатчики носятся”.

“На самом деле очень хорошо, что наше правительство наконец начало думать о бессмертных”, — полушутя написал другой белорус, намекая на поведение некоторых велосипедистов, которые без оглядки и как-будто у них девять жизней пересекают проезжую часть не притормаживая на пешеходных переходах.

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“А смысл тогда?”

Еще одна пользовательница спросила: “А смысл тогда от велосипеда, если возле каждого столба надо слазить?” Она выразила мнение, что “порядок будет тогда, когда будет взаимоуважение к другу другу”.

“Водитель машины должен спешиваться при пересечении велосипедной дорожки”, — предложил другой белорус.

Тем временем еще одна группа жителей Беларуси поблагодарила за тонировку.

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“Спешиться - это целый процесс”

Кроме того, один из белорусов записал небольшое видео в TikTok, в котором также затронул правило спешивания для велосипедистов и самокатчиков и поделился, почему считает, что первым теперь станет труднее.

“Понимаю, что большинство водителей будут в восторге. Я не только водитель, но я еще и велосипедист. Ситуация мне знакома с двух сторон”, — начал ролик с этих слов мужчина.

По его мнению, “спешиться с велосипеда это целый процесс”, поэтому “идея велопутешествия просто сведена к нулю”.

“Вместо того, чтобы ехать и передвигаться по городу, велосипедист будет залазить, слазить, залазить, слазить, залазить, слазить”, — высказался мужчина.

Однако в комментариях с ним согласились не все.

“Им давали возможность не спешиваться, но пересекать проезжую часть со скоростью идущего пешехода, а они не сумели ею воспользоваться”, — написал один из комментаторов.

“В чем проблема спешиться, зато целее будешь и движение это жизнь”, — заявил второй.

“Слазить, залазить, хорошая гимнастика, а я рада как водитель”, — высказался третий.

А кто-то, в свою очередь, выразил мнение, что “нужно урезать скорость автомобиля по городу до 40 км/ч, и все будет ок”. Кстати Telegraf.news писал, что в столице Финляндии так и поступили и за 2024 год Хельсинки количество ДТП со смертельными исходами было равно нулю.

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“Я как водитель ненавижу, когда они спешиваются. Смотреть как людям, особенно пожилым, это делать тяжело. Лучше пусть проезжают, это намного быстрее”, — еще одно мнение под роликом.

Тем не менее, в этой ситуации нет идеального решения. Ограничения и неудобства для одних - становятся плюсом для других. Два непримиримых и конкурирующих за приоритет на дороге лагеря, навряд ли смогут когда-то прийти к общему мнению.

Остаётся только присоединится к тем белорусам, кто призвал быть внимательными на дороге к другим участникам движения и помнить об опасности, которую несёт как скорость, так и невнимательность и безразличие.

Что изменилось в ПДД Беларуси?

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №295 от 4 августа 2025 года, который внёс изменения в Правила дорожного движения. Нововведения коснулись в первую очередь пользователей средств персональной мобильности (СПМ), велосипедистов, а также статуса некоторых территорий.

Основные нормы документа вступят в силу с 1 сентября. Подробнее об изменениях читайте по ссылкам ниже.

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