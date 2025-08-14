В среднем на 5%. Лукашенко подписал указ о повышении пенсий белорусов

💼 Официально

Опубликовано: 14.08.2025 16:01 , Обновлено: 14.08.2025

Президент Александр Лукашенко подписал указ, по которому с 1 сентября 2025 года в Беларуси должен произойти перерасчёт всех видов трудовых пенсий. Как заявили в пресс-службе Главы государства, в среднем они должны вырасти на 5%.

Как уточнили в Министерстве труда и соцзащиты Беларуси, повышение коснулось пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Всего, по их данным, повышение затронет более 2,3 млн пенсионеров .

Напомним, это уже второе повышение пенсий в 2025 году. Первое было 1 февраля, когда выплаты увеличились на 10%.

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий на 10%. Сколько в среднем будут получать с 1 февраля?

По предварительной оценке Минтруда, после сентябрьского перерасчёта средний размер пенсии по возрасту в Беларуси составит 980 рублей .

Ведомство сравнило этот показатель с сентябрём прошлого года и сделало вывод, что годовое увеличение составило 167 рублей, или 20,5%.

В ведомстве предупредили, что итоговый размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальным . Он зависит от таких факторов, как:

продолжительность стажа ;

; величина заработка , учтённая при назначении пенсии;

, учтённая при назначении пенсии; наличие доплат к основной пенсии.

На выплату пенсий в сентябре, по данным пресс-службы Лукашенко, государство выделит 2,2 млрд рублей. Из них 107 млн — это дополнительные расходы, связанные с нынешним повышением.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о повышении в Беларуси с 1 сентября базовой ставки бюджетников.

Совмин повысил базовую ставку бюджетников на 3 рубля с 1 сентября