В Минобразования Беларуси назвали школы, где с 1 сентября учеников могут обучать вождению

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Опубликовано: 19.08.2025 10:32 , Обновлено: 19.08.2025

В Министерстве образования напомнили, какие учреждения смогут обучать своих учеников на водителей. Об этом и о целях нововведения рассказала Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования.

По её словам, с 1 сентября реализовывать образовательную программу по подготовке водителей смогут:

учреждения образования, расположенные в сельской местности,

кадетские училища,

специализированные лицеи МВД и МЧС,

Суворовское училище.

Представитель Минобразования пояснила, что это нововведение направлено на две основные цели.

Во-первых, чтобы учащиеся из сельской местности имели возможность помогать сельхозорганизациям во время «горячей страды по уборке урожая».

Во-вторых, это является частью «подготовки к армии», где, по её словам, нужны водители автомобилей.

Напомним, 10 декабря 2024 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об образовании. Один из пунктов документа как раз и касался возможности готовить водителей механического транспорта и самоходных машин.

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