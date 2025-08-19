В Минобразования Беларуси назвали школы, где с 1 сентября учеников могут обучать вождению
В Министерстве образования напомнили, какие учреждения смогут обучать своих учеников на водителей. Об этом и о целях нововведения рассказала Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования.
По её словам, с 1 сентября реализовывать образовательную программу по подготовке водителей смогут:
- учреждения образования, расположенные в сельской местности,
- кадетские училища,
- специализированные лицеи МВД и МЧС,
- Суворовское училище.
Представитель Минобразования пояснила, что это нововведение направлено на две основные цели.
Во-первых, чтобы учащиеся из сельской местности имели возможность помогать сельхозорганизациям во время «горячей страды по уборке урожая».
Во-вторых, это является частью «подготовки к армии», где, по её словам, нужны водители автомобилей.
Напомним, 10 декабря 2024 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вносящий изменения в Кодекс об образовании. Один из пунктов документа как раз и касался возможности готовить водителей механического транспорта и самоходных машин.
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