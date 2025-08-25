Опубликовано: 25.08.2025 17:15 , Обновлено: 25.08.2025

Министерство транспорта, МВД и Госстандарт опубликовали разъяснение по поводу прохождения гостехосмотра автомобилями, на стёклах которых есть тонировка. Согласно официальному комментарию, «проблем с прохождением техосмотра после 1 сентября не возникнет».

Ранее на этот вопрос обратил внимание «Белтехосмотр». Новые Правила дорожного движения, вступающие в силу 1 сентября 2025 года, разрешили плёночные покрытия, жалюзи и шторки на боковых (кроме передних) и задних стёклах.

В то же время техосмотр, как сообщили тогда на предприятии, проводится на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011), который не допускает наличие «дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя».

В совместном разъяснении госорганы указали, что сам техрегламент отдаёт порядок и объем проверки на усмотрение национального законодательства. А им в Беларуси по этой части, как сообщил Минтранс, являются Правила дорожного движения.

Таким образом, два министерства и Госстандарт пришли к выводу, что наличие разрешённых ПДД покрытий на задних и боковых стёклах «не противоречит требованиям технического регламента», поскольку «обзорность с места водителя не ограничивается ».

При этом требования к передним стёклам остались без изменений. Светопропускание ветрового и передних боковых стёкол должно составлять не менее 70% .

Также по-прежнему не разрешается применять покрытия, которые создают зеркальный эффект или искажают правильное восприятие белого, жёлтого, красного, зелёного и голубого цветов.

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