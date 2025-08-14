Совмин повысил базовую ставку бюджетников на 3 рубля с 1 сентября

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Опубликовано: 14.08.2025 15:29 , Обновлено: 14.08.2025

Правительство Беларуси приняло решение повысить базовую ставку, которая является основой для расчёта зарплат работников бюджетной сферы. С 1 сентября 2025 года её размер составит 273 рубля.

Как уточнило Министерство труда и соцзащиты Беларуси, повышение составило 3 рубля , или около 1,1% , по сравнению с действующим размером (270 рублей).

Базовая ставка — это основная величина, от которой через систему коэффициентов и доплат, по подсчётам Минтруда, зависит итоговая зарплата более 800 тысяч работников бюджетной сферы: врачей, учителей, работников культуры, спорта и других.

Напомним, это уже второе повышение базовой ставки в 2025 году. Первое произошло 1 января, когда базовую ставку увеличили на 17 рублей (или на 6,7%) — с 253 до 270 рублей. В Минтруда заявили, что с учётом всех повышений среднегодовой размер базовой ставки в этом году будет на 8% выше, чем в прошлом.

Также в ведомстве утверждают, что в течение года зарплаты отдельным категориям бюджетников росли и за счёт увеличения стимулирующих выплат. Повышения, по их данным, коснулись:

Образования : с 1 января (учителя, преподаватели, воспитатели и др.) и с 1 мая (учителя-дефектологи, работники школьных библиотек и др.).

: с 1 января (учителя, преподаватели, воспитатели и др.) и с 1 мая (учителя-дефектологи, работники школьных библиотек и др.). Культуры и социальных услуг : с 1 января (для всех работников).

: с 1 января (для всех работников). Спорта : с 7 мая (для всех работников).

: с 7 мая (для всех работников). Здравоохранения : с 1 января (врачи), а также поэтапно с 1 марта, 1 сентября и 1 декабря (средний медперсонал).

По подсчётам Минтруда, средняя зарплата работников бюджетной сферы в первой половине 2025 года составила 2 010,8 рубля , увеличившись за год на 18,8%.

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