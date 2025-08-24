Минобразования разрешило пользоваться мобильными одной категории белорусских школьников с 1 сентября

💼 Официально

Опубликовано: 24.08.2025 08:31 , Обновлено: 24.08.2025

Министерство образования Беларуси в своём постановлении №136 от 1 августа 2025 года выделило одну категорию школьников, которым в порядке исключения разрешили пользоваться мобильными. Для всех остальных - как учеников, так и учителей - с 1 сентября в школах вводится запрет на использование устройств мобильной связи.

В ведомственном документе, который был официально опубликован на Национальном правовом портале 23 августа, прописали подробные правила обращения с личными мобильными устройствами. По общему правилу они будут запрещены, нот одно исключение всё же сделали. Это та же категория школьников, которым министерство разрешило использовать смартфоны при сдаче централизованного экзамена и централизованного тестирования в этом году - школьники, нуждающиеся в использовании мобильных устройств по состоянию здоровья.

В частности, речь о диабетиках с инсулиновыми помпами: этот прибор подключается по Bluetooth к мобильному гаджету, который постоянно мониторит уровень сахара в крови и при необходимости посылает сигнал для введения нужной дозы инсулина. Чтобы прибор работал корректно, необходима постоянная связь с мобильным гаджетом.

В остальных же случаях у школьников не будет доступа к своим мобильным. Если же ребёнку необходимо будет оперативно связаться с родителями или близкими родственниками, придётся получать на это разрешение дежурного администратора или лица, ответственного за хранение мобильных. Учителям пользоваться мобильными в ходе образовательного процесса также запретили. Исключение сделали лишь для случаев “возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников” и “иных экстренных случаев”.

В новом ведомственном документе также подробно описали процесс, как дети должны будут сдавать мобильные, а также кто и как будет отвечать за их сохранность.

Исходя из текста постановления Минобразования, ещё на входе в школу дети обязаны будут переводить свои гаджеты в бесшумный режим, а затем сдавать их на хранение в специально отведенное место, где они должны оставаться в течение всего учебного дня. Школы вправе организовать такие места хранения по собственному усмотрению, исходя из своих условий в следующем виде (перечень не исчерпывающий):

как индивидуальные ячейки для хранения личных вещей обучающихся;

в виде ячеек или кейсов для каждого отдельного класса;

в помещении гардероба (при наличии отдельных помещений для каждого класса);

выделить под эти цели отдельное помещение (шкаф) для хранения ячеек (кейсов), запирающееся на ключ.

Выдавать мобильные должны по завершении учебных занятий или внеклассных мероприятий - под руководством педагогического работника, который проводил занятие, или лица, ответственного за хранение мобильных.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях сразу несколько белорусских блогеров опубликовали в TikTok видео, на которых показали, как в школах оборудуют специальные шкафчики для хранения мобильных телефонов учеников. Многие из этих роликов за несколько часов стали вирусными, набрав десятки, а то и сотни тысяч просмотров.

«А если два телефона?» — В TikTok завирусилось видео со шкафчиками для гаджетов в белорусской школе