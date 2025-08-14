Лукашенко подписал указ о пенсиях белорусам, работавшим в Украине

Опубликовано: 14.08.2025 18:28 , Обновлено: 14.08.2025

Президент Александр Лукашенко подписал указ № 307 о назначении пенсий белорусам, имеющим стаж работы в Украине. Об этом сообщила его пресс-служба.

Необходимость в этом документе, по данным пресс-службы, возникла потому, что Украина денонсировала межправительственное соглашение о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, которое действовало с 1995 года.

Из-за этого белорусские госорганы утратили правовые основания засчитывать в стаж периоды работы в Украине с 1 января 1992 года по 1 июля 1998 года. Это напрямую влияло на назначение трудовой пенсии.

Новый указ устранил эту проблему, поскольку, как сообщила пресс-служба, позволил снова учитывать этот стаж для граждан, которые постоянно проживают в Беларуси.

Там добавили, что выплаты по этому указу будет осуществляться из бюджета Фонда социальной защиты населения.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что вышел указ о повышении пенсий белорусам с 1 сентября в среднем на 5%.

В среднем на 5%. Лукашенко подписал указ о повышении пенсий белорусов