Лукашенко подписал указ о пенсиях белорусам, работавшим в Украине
Президент Александр Лукашенко подписал указ № 307 о назначении пенсий белорусам, имеющим стаж работы в Украине. Об этом сообщила его пресс-служба.
Необходимость в этом документе, по данным пресс-службы, возникла потому, что Украина денонсировала межправительственное соглашение о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, которое действовало с 1995 года.
Из-за этого белорусские госорганы утратили правовые основания засчитывать в стаж периоды работы в Украине с 1 января 1992 года по 1 июля 1998 года. Это напрямую влияло на назначение трудовой пенсии.
Новый указ устранил эту проблему, поскольку, как сообщила пресс-служба, позволил снова учитывать этот стаж для граждан, которые постоянно проживают в Беларуси.
Там добавили, что выплаты по этому указу будет осуществляться из бюджета Фонда социальной защиты населения.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что вышел указ о повышении пенсий белорусам с 1 сентября в среднем на 5%.
В среднем на 5%. Лукашенко подписал указ о повышении пенсий белорусов