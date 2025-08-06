Тонировка и «всесезонные» шины. В ГАИ объяснили, что изменилось для автомобилистов в ПДД Беларуси

Опубликовано: 06.08.2025 12:01 , Обновлено: 06.08.2025

В Госавтоинспекции дали разъяснение относительно некоторых важных для автомобилистов изменений, которые предусмотрены свежими поправками в Правила дорожного движения (ПДД). Одна из них касается так называемых всесезонных шин, которые часто используют белорусские автомобилисты зимой, вторая - плёночной тонировки, которая до сих пор была в стране, по сути, запрещена.

Как пояснил начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков, после того, как президентский указ, вносящий поправки в ПДД, вступит в законную силу, на заднем стекле легковых автомобилей можно будет устанавливать не только жалюзи или шторки, как сейчас, но и покрывать их специальной затемняющей плёнкой. Более того, такую тонировку с помощью плёночных покрытий (равно как и использование шторок и жалюзи) разрешили использовать и на боковых пассажирских стёклах. То есть теперь затонировать в Беларуси нельзя будет только передние и лобовое стекло.

Важное условие для установки затемняющих шторок, жалюзи или плёнки, оставили в ПДД неизменным: это допустимо лишь при наличии в машине наружных зеркал заднего вида с обеих сторон.

Кроме того, по словам Ротченкова, в новой редакции ПДД изменены требования к маркировке зимних шин автомобиля. Если в нынешней редакции ПДД к зимним шинам относятся и так называемые “всесезонки” (помеченные знаком All seasons ), то теперь их из списка убрали. В соответствии с внесёнными поправками, зимними шинами в будущем сезоне будут считаться лишь те, на которых есть маркировка:

в виде знака горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее ,

маркировка «M+S», «M&S», «M S».

При этом в этот пункт ПДД внесена важная поправка - на шинах с такой маркировкой должны отсутствовать индикаторы износа. Минимальную остаточную высоту рисунка протектора оставили без изменений - не менее 4 мм.

[inf]Со списком всех изменений можно ознакомиться в президентском указе, который доступен по [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/502/document-thumb__67502__original/67502.1754403614.e5aa22cca7.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link]. Основные нормы указа должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал о других новация в ПДД, предусмотренные президентским указом. Самые значимые из них касаются обязательного спешивания на пешеходных переходах велосипедистов и самокатчиков, а также скоростных ограничений для СПМ.

Велосипедистов в Беларуси обязали спешиваться перед переходами. Узнали список всех изменений в ПДД