Опубликовано: 03.04.2025 12:25 , Обновлено: 03.04.2025

Сейм Латвии окончательно утвердил поправки к иммиграционному законодательству, которые обяжут граждан так называемых третьих стран (включая белорусов) предоставлять перед въездом весьма подробную информацию о себе, своих планах и даже прошлом. За отказ или предоставление ложных сведений предусмотрен внушительный штраф — до 2000 евро. Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября этого года.

Под официальным предлогом борьбы с гибридными угрозами и возможным шпионажем со стороны «дружественных» Беларуси и России стран (как заявила парламентская Комиссия по нацбезопасности), Латвия решила ввести дополнительные фильтры для въезжающих. Правило коснётся тех граждан третьих стран, у кого нет латвийской визы или вида на жительство. Исключения сделаны для граждан ЕС, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии и Бразилии, сообщили латвийские медиа.

Теперь за 48 часов до предполагаемого въезда гражданам Беларуси, России и других стран придётся заранее сообщить латвийским властям:

Цель и срок поездки, место проживания , маршрут и контакты .

и поездки, , и . Информацию о своей работе , в том числе — не претендовал ли человек на выборные должности , не являлся ли (или является) госслужащим .

, в том числе — не претендовал ли человек на , не являлся ли (или является) . Данные о службе (в прошлом или настоящем) в вооружённых силах , спецслужбах , погранвойсках , таможне , МВД , юридических или внешнеполитических ведомствах .

В аннотации к закону латвийские законодатели пожаловались, что другие страны ЕС (например, Венгрия) не проводят достаточных проверок безопасности, позволяя «нежелательным элементам» свободно перемещаться по Шенгенской зоне и попадать в Латвию. Поэтому Рига решила принять собственные меры.

Однако самый любопытный момент, который заметил источник — как латвийские власти собираются контролировать выполнение этого требования в условиях свободного передвижения внутри Шенгенской зоны. На границе с Беларусью и Россией, а также в аэропорту, проверки и опросы возможны. Но как быть с теми, кто въезжает в Латвию из Литвы или Эстонии, куда он мог приехать из той же Венгрии через Польшу, в аннотации к закону ответа нет.

Пока же предусмотрено, что латвийские силовики будут раз в год «оценивать необходимость» этого требования и докладывать Сейму. Не коснутся новые правила только дипломатов и тех, кто едет для выполнения официальных функций.

Кроме того, поправками в другой закон («О госгранице»), которые вступают в силу немедленно, ужесточается и порядок нахождения в приграничной зоне. Теперь для получения пропуска туда (с 15 лет) потребуется согласие Службы госбезопасности Латвии (СГБ). Этот «особый порядок» решили ввести до конца 2027 года, связав его со строительством пограничной инфраструктуры и «повышенными рисками».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Латвия ужесточила пограничный контроль продукции из Беларуси.

Латвия ужесточила пограничный контроль продукции из Беларуси