Пенсии и пособия выше, жировки тяжелее. Что изменится для белорусов в феврале?

Опубликовано: 31.01.2026 09:51 , Обновлено: 31.01.2026

Последний месяц зимы принесёт белорусам достаточно много значимых изменений. Одни должны упростить жизнь и пополнить карманы белорусов, другие сулят дополнительные траты. Придётся привыкать к новым цифрам в жировках и следить за расходом интернет-трафика, зато можно будет сэкономить на банковских услугах. Рассказываем об основных значимых изменениях февраля.

Повышение пенсий и пособий

В феврале органы соцзащиты делают пересчёт всех видов пенсий и большинства социальных пособий.

Во-первых, трудовые пенсии (по возрасту, за выслугу лет, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца) пообещали поднять на 10%. В Министерстве труда подсчитали, что средний размер пенсий с февраля составит 1070 рублей .

Минтруда объявило о повышении пенсий в Беларуси

Во-вторых, пересчитают и те пенсии и пособия, которые привязаны к бюджету прожиточного минимума (БПМ). Его с 1 февраля подняли на 1,2%: БПМ в среднем на душу населения теперь составит 496,96 рубля. В следующий раз его значение будут пересматривать только через три месяца.

Повышение БПМ автоматически приведёт к пересчёту:

социальных пенсий,

единовременных и ежемесячных детских пособий,

возрастных надбавок к пенсиям.

[inf]Точные суммы, рассчитанные Министерством труда и соцзащиты, можно узнать в нашем материале по ссылке.[/inf]

В-третьих, пересчитают и пособия, зависящие не от БПМ, а от средней зарплаты. Поскольку она у белорусов неуклонно росла в последнее время, такие соцвыплаты, как пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет и пособие на погребение, подрастут.

Так, «детские» с 1 февраля 2026 года подняли следующим образом:

на первого ребенка – на 68,95 рубля больше нынешнего - 1000,86 рубля,

на второго и последующих детей – на 78,80 рубля больше - 1143,84 рубля,

на ребенка-инвалида – на 88,65 рубля больше - 1286,82 рубля.

Пособие на погребение в феврале подрастёт сразу на 15% (409 рубля) – до 3112,7 рубля .

Плюс 409 рубля. Пособие на погребение в Беларуси подняли сразу на 15%

Новшества по больничным

С февраля некоторые белорусы могут рассчитывать на большую сумму больничного. Новый порядок расчёта с 28 января 2026 года ввели для тех, кто проходил военную службу. Теперь периоды военной службы будут включаться в страховой стаж для назначения пособий по временной нетрудоспособности, если они подтверждены документами персонифицированного учета.

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что для этого бывшим военнослужащим нужно принести в бухгалтерию на работу документ о периодах военной службы.

[inf]Кстати, двум категориям бывших военнослужащих эти документы нести в бухгалтерию не нужно:

тем, кто проходил военную службу до 2003 года,

тем, кто проходил срочную военную службу после 2020 года.[/inf]

Минтруда изменило правила расчёта больничных для одной категории белорусов

Новые тарифы ЖКХ

Увы, февраль сулит белорусам повышение не только доходов, но и расходов. Причём в данном случае изменение затронет абсолютное большинство населения, поскольку речь идёт о коммуналке. Согласно президентскому указу, для условной двухкомнатной квартиры площадью 48 метров, в которой живут 3 человека, она за год не должна вырасти больше, чем на пол базовой (то есть 22,5 рубля).

Повышать тарифы, как и в прошлом году, решили в два этапа. Уже в феврале белорусы должны получить первые жировки по повышенным тарифам, но удорожания основных «зимних» статей расходов на этот раз не планируется: тарифы на тепло- и электроэнергию пообещали поднять летом.

Кстати, субсидируемые тарифы, по которым рассчитывают коммуналку большинству белорусов, и 100%-ные тарифы, по которым приходится оплачивать услуги ЖКХ так называемым «тунеядцам», выросли неравномерно.

Мы посчитали и сравнили, как изменятся тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026 году в привычных всем процентах, и свели данные в две таблицы. Изучить их можно в материале по ссылке.

Конец «настоящего» безлимита

Ещё одна статья ежедневных расходов в семейном бюджете, которую придётся пересмотреть белорусам – это расходы на связь. По решению Министерства связи и информатизации с 23 февраля вводятся чёткие ограничения параметров безлимитных тарифов у всех мобильных операторов.

Минсвязи ограничило безлимитные тарифы у всех сотовых операторов Беларуси. Постановление

По новым правилам без ограничения скорости передачи данных операторы смогут предоставлять в месяц не более 30 Гб на «безлимитах» (которые теперь так уже и не назовёшь). Далее скорость будут принудительно ограничивать до 1 Мбит/с , а если вы не захотите так себя ограничивать, придётся подключать дополнительные пакеты интернет-трафика.

Впрочем, мобильные операторы уже подсчитали, что большинство их абонентов не используют больше установленного законодательством лимита, так что изменения заметят не все.

Что конкретно изменится для белорусов из-за ограничений на безлимиты? Мобильные операторы объяснили

Больше всего вопросов пока остаётся у жителей сельской местности, дачников – в общем тех, до кого ещё не дотянулось оптоволокно, и они вынуждены пользоваться мобильным интернетом как домашним. Им точно придётся как-то «оптимизировать» либо расход мобильного трафика, либо ежемесячные расходы на связь.

По крайней мере, один из интернет-провайдеров уже предупредил своих клиентов о грядущем подорожании тарифов.

Плюс 20 рублей. Белорусам за городом стали приходить уведомления о повышении тарифов на интернет

Изменения процедуры техосмотра

Зато на кое чём точно теперь можно будет экономить - на техосмотре. Если не на его стоимости, то как минимум – на времени, на него затраченном (а время, как известно, тоже деньги).

Уже с 11 февраля официально вступает в силу президентский указ, который упрощает многие бюрократические процедуры, переводя в цифровой формат привычную “бумажную” административку.

Для диагностических станций этот указ, фактически, завершил “оцифровку” процесса прохождения техосмотра. Теперь водителям не придётся ехать на станцию за разрешением на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По сути, бумажный “дазвол” водителю теперь вообще будет не нужен. Получить его можно будет в электронном виде через единый портал электронных услуг “Е-Паслуга” и её даже не будет необходимости распечатывать.

В Белтехосмотре объяснили, что изменится при прохождении ТО с 11 февраля

Паспорта и загранпоездки

А вот одной категории белорусов, наоборот, добавили бумажной волокиты. С 11 февраля молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет для получения паспорта и водительского удостоверения (в том числе, при замене) придётся брать дополнительную справку в военкомате или органе государственной безопасности. В справке должно будет уточняться отношение молодого человека призывного возраста к воинской службе.

Чтобы её получить, нужно будет предъявить военный билет или иной документ воинского учета или паспорт. Не будет она обязательной лишь для тех, кто оформил выезд на постоянное проживание за пределами Беларуси.

Белорусы поспорили о ценах на «домик в лесу». 350BYN за ночь – «явно завышено» или «ещё дешево»?

Кстати, о загранице. Выехать в соседнюю Латвию белорусам теперь будет несколько сложнее. Власти страны всё-таки решили прекратить пассажирское автобусное сообщение с Беларусью. Всем автобусным перевозчикам не продлят лицензии. Часть маршрутов закроется уже в феврале. Лицензия последнего перевозчика истекает 27 июня 2026 года.

Напомним, что железнодорожное и авиасообщение между Латвией и Беларусью прекращено уже несколько лет.

Латвия прекращает автобусное сообщение с Беларусью

Зато в Минск начнёт летать ещё одна иностранная авиакомпания - израильская Arkia . В планах компании - выполнять по два рейса в Минск в неделю: самолёты будут летать по понедельникам и пятницам. Прямой рейс позволит белорусам существенно сэкономить и в деньгах, и по времени.

Ещё одна иностранная авиакомпания запустила рейсы в Минск. Почем билеты?