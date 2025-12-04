Ещё одна иностранная авиакомпания запустила рейсы в Минск. Почем билеты?

Опубликовано: 04.12.2025 08:47 , Обновлено: 04.12.2025

Израильская авиакомпания Arkia объявила о запуске прямых рейсов в Минск. Планируется, что прямое авиасообщение между двумя странами, приостановленное ещё в мае 2022 года, будет возобновится в феврале 2026 года. Посмотрели, сколько будет стоить билет.

В планах компании - выполнять по два рейса в Минск в неделю: самолёты будут летать по понедельникам и пятницам. Прямой рейс позволит белорусам существенно сэкономить и в деньгах, и по времени.

[inf]Аркиа — израильская авиакомпания, основанная в 1949 году, со штаб-квартирой в Тель-Авиве. На данный момент является второй по величине авиакомпанией Израиля, которая обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. [/inf]

Если сейчас, чтобы добраться до Израиля, белорусам приходится выстраивать сложные маршруты с пересадками (как правило, путешественники летят из Минска в Баку (Азербайджан) или Тбилиси (Грузия), а оттуда - уже в Израиль), на что уходит не одни сутки, то прямой авитарейс сокращает время в пути до нескольких часов: 3 часа 45 минут в сторону Беларуси и около 3 часов 30 минут в обратном направлении, сообщил израильский портал Cursorinfo.

Что же до стоимости билетов, то на старте она составит от 249 долларов в одну сторону, то есть с открытием прямых авиарейсов для белорусов цена поездки в Израиль сокращается как минимум вдвое.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе в Беларусь начала летать ещё одна иностранная авиакомпания - казахстанская SCAT Airlines. Она запустила регулярные рейсы Алматы-Минск-Алматы. По случаю первого полета в Минске устроили торжественный прием с водной аркой.

Ещё одна иностранная авиакомпания начала полеты в Минск