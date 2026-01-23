Минтруда повысило БПМ. Вот как с 1 февраля вырастут детские пособия и доплаты к пенсиям
Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о повышении бюджета прожиточного минимума (БПМ). Соответственно, пересчитают власти и размеры пенсионных доплат и социальных пособий (в том числе выплачиваемых на детей), которые привязаны к этому показателю. Посмотрели, как изменятся выплаты для разных категорий белорусов.
Показатель БПМ пересматривают раз в квартал. На новые суммы пособий можно будет рассчитывать с 1 февраля, а следующий перерасчёт проведут к 30 апреля.
Поскольку БПМ для разных социально-демографических групп рассчитывают по-разному, и разовая прибавка будет разная. Базовый показатель - БПМ в среднем на душу населения - подрастёт на 1,2% - до 496,96 рубля . Меньше всего прибавка будет у детей от 3 до 6 лет, а больше всего (и в асолютном, и в процентном соотношении) - у детей от 6 до 18 лет. Среднее повышение по всем категориям составило +1,16%.
Действующий БПМ vs БПМ с 1 февраля 2026 года
|Категория населения
|Действующий БПМ (руб.)
|БПМ с 01.02.2026 (руб.)
|Повышение (руб.)
|Процент повышения
|В среднем на душу населения
|491,09
|496,96
|+5,87
|+1,20%
|Трудоспособное население
|524,97
|534,91
|+9,94
|+1,89%
|Пенсионеры
|357,28
|360,75
|+3,47
|+0,97%
|ДЕТИ:
|до 3 лет
|305,86
|308,10
|+2,24
|+0,73%
|от 3 до 6 лет
|414,39
|414,55
|+0,16
|+0,04%
|от 6 до 18 лет
|479,59
|489,90
|+10,31
|+2,15%
Как подрастут возрастные доплаты?
Напомним, в Беларуси к размеру БПМ привязаны основные детские пособия (в том числе единовременные выплаты по рождению ребёнка), а также «возрастные» доплаты к пенсиям. Последние в Беларуси сегодня получает порядка 560 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.
Вот как вырастут их доплаты с 1 февраля:
- 75 -79 лет – 93,18 руб., при наличии инвалидности 1 группы - 217,42 руб.;
- 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 186,36 руб., при наличии инвалидности I группы – 248,48 руб.
Кстати, Министерство труда Беларуси пообещало с 1 февраля поднять не только возрастные доплаты к пенсиям, но и сами трудовые пенсии – по возрасту, за выслугу лет, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Минтруда объявило о повышении пенсий в Беларуси
Новые суммы детских пособий
Пересчитали в Минтруда и детские пособия. Их на сегодняшний день органы соцзащиты выплачивают на 153 тыс. детей. Эта цифра, согласно данным самого ведомства, за год сократилась на 5%: в январе 2025 года Минтруда заявляло, что пособия выплачиваются на 160,7 тыс. детей.
|Тип пособия
|Было (с 1 ноября)
|Стало (с 1 февраля)
|Разница
|Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей
|• при рождении первого ребенка
|10 БПМ или 4 910,90 руб.
|10 БПМ или 4 969,6 руб.
|+58,7 руб.
|• при рождении второго и последующих детей
|14 БПМ или 6 875,26 руб.
|14 БПМ или 6 957,44 руб.
|+82,18 руб.
|Пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности (единовременное)
|100% БПМ или 491,09 руб.
|100% БПМ или 496,96 руб.
|+5,87 руб.
|Пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет (ежемесячное)
|50% БПМ или 245,55 руб.
|50% БПМ или 248,48 руб.
|+2,93 руб.
|• на детей старше 3 лет (кроме ребенка-инвалида)
|50% БПМ или 245,55 руб.
|50% БПМ или 248,48 руб.
|+2,93 руб.
|• на ребенка-инвалида старше 3 лет
|70% БПМ или 343,76 руб.
|70% БПМ или 347,87 руб.
|+4,11 руб.
|• с I и II степенью утраты здоровья до 18 лет
|и с III и IV степенью до 3 лет
|100% БПМ или 491,09 руб.
|100% БПМ или 496,96 руб.
|+5,87 руб.
|• с III и IV степенью после 3 лет
|120% БПМ или 589,31 руб.
|120% БПМ или 596,35 руб.
|+7,04 руб.
|Пособие на детей до 18 лет, инфицированных ВИЧ (ежемесячное)
|70% БПМ или 343,76 руб.
|70% БПМ или 347,87 руб.
|+4,11 руб.