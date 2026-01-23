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Минтруда повысило БПМ. Вот как с 1 февраля вырастут детские пособия и доплаты к пенсиям

Минтруда повысило БПМ. Вот как с 1 февраля вырастут детские пособия и доплаты к пенсиям
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Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о повышении бюджета прожиточного минимума (БПМ). Соответственно, пересчитают власти и размеры пенсионных доплат и социальных пособий (в том числе выплачиваемых на детей), которые привязаны к этому показателю. Посмотрели, как изменятся выплаты для разных категорий белорусов.

Показатель БПМ пересматривают раз в квартал. На новые суммы пособий можно будет рассчитывать с 1 февраля, а следующий перерасчёт проведут к 30 апреля.

Поскольку БПМ для разных социально-демографических групп рассчитывают по-разному, и разовая прибавка будет разная. Базовый показатель - БПМ в среднем на душу населения - подрастёт на 1,2% - до 496,96 рубля . Меньше всего прибавка будет у детей от 3 до 6 лет, а больше всего (и в асолютном, и в процентном соотношении) - у детей от 6 до 18 лет. Среднее повышение по всем категориям составило +1,16%.

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Действующий БПМ vs БПМ с 1 февраля 2026 года

Категория населенияДействующий БПМ (руб.)БПМ с 01.02.2026 (руб.)Повышение (руб.)Процент повышения
В среднем на душу населения491,09496,96+5,87+1,20%
Трудоспособное население524,97534,91+9,94+1,89%
Пенсионеры357,28360,75+3,47+0,97%
ДЕТИ:
до 3 лет305,86308,10+2,24+0,73%
от 3 до 6 лет414,39414,55+0,16+0,04%
от 6 до 18 лет479,59489,90+10,31+2,15%

Как подрастут возрастные доплаты?

Напомним, в Беларуси к размеру БПМ привязаны основные детские пособия (в том числе единовременные выплаты по рождению ребёнка), а также «возрастные» доплаты к пенсиям. Последние в Беларуси сегодня получает порядка 560 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

Вот как вырастут их доплаты с 1 февраля:

  • 75 -79 лет – 93,18 руб., при наличии инвалидности 1 группы - 217,42 руб.;
  • 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 186,36 руб., при наличии инвалидности I группы – 248,48 руб.

Кстати, Министерство труда Беларуси пообещало с 1 февраля поднять не только возрастные доплаты к пенсиям, но и сами трудовые пенсии – по возрасту, за выслугу лет, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Минтруда объявило о повышении пенсий в Беларуси

Новые суммы детских пособий

Пересчитали в Минтруда и детские пособия. Их на сегодняшний день органы соцзащиты выплачивают на 153 тыс. детей. Эта цифра, согласно данным самого ведомства, за год сократилась на 5%: в январе 2025 года Минтруда заявляло, что пособия выплачиваются на 160,7 тыс. детей.

Тип пособияБыло (с 1 ноября)Стало (с 1 февраля)Разница
Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей
• при рождении первого ребенка10 БПМ или 4 910,90 руб.10 БПМ или 4 969,6 руб.+58,7 руб.
• при рождении второго и последующих детей14 БПМ или 6 875,26 руб.14 БПМ или 6 957,44 руб.+82,18 руб.
Пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности (единовременное)100% БПМ или 491,09 руб.100% БПМ или 496,96 руб.+5,87 руб.
Пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет (ежемесячное)50% БПМ или 245,55 руб.50% БПМ или 248,48 руб.+2,93 руб.
• на детей старше 3 лет (кроме ребенка-инвалида)50% БПМ или 245,55 руб.50% БПМ или 248,48 руб.+2,93 руб.
• на ребенка-инвалида старше 3 лет70% БПМ или 343,76 руб.70% БПМ или 347,87 руб.+4,11 руб.
• с I и II степенью утраты здоровья до 18 лет
и с III и IV степенью до 3 лет100% БПМ или 491,09 руб.100% БПМ или 496,96 руб.+5,87 руб.
• с III и IV степенью после 3 лет120% БПМ или 589,31 руб.120% БПМ или 596,35 руб.+7,04 руб.
Пособие на детей до 18 лет, инфицированных ВИЧ (ежемесячное)70% БПМ или 343,76 руб.70% БПМ или 347,87 руб.+4,11 руб.
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