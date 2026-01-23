Минтруда повысило БПМ. Вот как с 1 февраля вырастут детские пособия и доплаты к пенсиям

Опубликовано: 23.01.2026 15:35 , Обновлено: 23.01.2026

Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о повышении бюджета прожиточного минимума (БПМ). Соответственно, пересчитают власти и размеры пенсионных доплат и социальных пособий (в том числе выплачиваемых на детей), которые привязаны к этому показателю. Посмотрели, как изменятся выплаты для разных категорий белорусов.

Показатель БПМ пересматривают раз в квартал. На новые суммы пособий можно будет рассчитывать с 1 февраля, а следующий перерасчёт проведут к 30 апреля.

Поскольку БПМ для разных социально-демографических групп рассчитывают по-разному, и разовая прибавка будет разная. Базовый показатель - БПМ в среднем на душу населения - подрастёт на 1,2% - до 496,96 рубля . Меньше всего прибавка будет у детей от 3 до 6 лет, а больше всего (и в асолютном, и в процентном соотношении) - у детей от 6 до 18 лет. Среднее повышение по всем категориям составило +1,16%.

Действующий БПМ vs БПМ с 1 февраля 2026 года

Категория населения Действующий БПМ (руб.) БПМ с 01.02.2026 (руб.) Повышение (руб.) Процент повышения В среднем на душу населения 491,09 496,96 +5,87 +1,20% Трудоспособное население 524,97 534,91 +9,94 +1,89% Пенсионеры 357,28 360,75 +3,47 +0,97% ДЕТИ: до 3 лет 305,86 308,10 +2,24 +0,73% от 3 до 6 лет 414,39 414,55 +0,16 +0,04% от 6 до 18 лет 479,59 489,90 +10,31 +2,15%

Как подрастут возрастные доплаты?

Напомним, в Беларуси к размеру БПМ привязаны основные детские пособия (в том числе единовременные выплаты по рождению ребёнка), а также «возрастные» доплаты к пенсиям. Последние в Беларуси сегодня получает порядка 560 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.

Вот как вырастут их доплаты с 1 февраля:

75 -79 лет – 93,18 руб., при наличии инвалидности 1 группы - 217,42 руб.;

80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 186,36 руб., при наличии инвалидности I группы – 248,48 руб.

Кстати, Министерство труда Беларуси пообещало с 1 февраля поднять не только возрастные доплаты к пенсиям, но и сами трудовые пенсии – по возрасту, за выслугу лет, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Минтруда объявило о повышении пенсий в Беларуси

Новые суммы детских пособий

Пересчитали в Минтруда и детские пособия. Их на сегодняшний день органы соцзащиты выплачивают на 153 тыс. детей. Эта цифра, согласно данным самого ведомства, за год сократилась на 5%: в январе 2025 года Минтруда заявляло, что пособия выплачиваются на 160,7 тыс. детей.