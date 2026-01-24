В Беларуси подняли тарифы ЖКХ. Какие — всего на 7%, а какие — на 22%
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №33 от 23 января о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Авторы документа заявили, что все изменения в тарифах были рассчитаны с учётом предела повышения до 0,5 базовой величины (Br22,5) для двухкомнатной квартиры площадью 48 метров, в которой живут 3 человека.
При этом, как и в прошлые годы, повышение расценок на жилищно-коммунальные услуги произойдет в два этапа. Первый — с 1 января 2026 года. То есть уже за январь белорусы будут платить по новым ставкам. Второй — с 1 июня 2026 года, когда вырастут тарифы на тепло- и электроэнергию.
Мы посчитали и сравнили, как изменятся тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026 году в привычных всем процентах, и свели данные в две таблицы.
Лидерами повышения стали мусор и водая которые выросли более чем на 20%. А вот рост цен на газ и свет будет умеренным (около 7%), что ниже общего уровня инфляции по услугам ЖКУ. Расценки на отчисления на капитальный ремонт выросли на +11.4%.
Дело в том, что в Беларуси часть жителей платит за коммуналку по 100%-ным тарифам, хотя большая часть — по субсидируемым. Так вот, выросли они неравномерно.
Ниже — данные о повышении тарифов в Беларуси с 1 января.
Субсидируемые тарифы
|Наименование услуг, расходов
|Единица измерения
|Тариф с 01.01.2025 (субсидируемый), руб.
|Тариф с 01.01.2026 (субсидируемый), руб.
|Рост, %
|Водоснабжение
|1 куб. метр
|1.8793
|2.2927
|+22.0%
|Водоотведение (канализация)
|1 куб. метр
|1.6267
|1.9701
|+21.1%
|Техническое обслуживание
|1 кв. метр
|0.1932
|0.2305
|+19.3%
|Капитальный ремонт
|1 кв. метр
|0.2536
|0.2825
|+11.4%
|Теплоснабжение (отопление и подогрев воды)
|1 Гкал
|24.7187
|27.2323
|+10.2%
|Обращение с ТКО (с мусоропроводом, области)
|1 куб. метр
|16.1926
|19.8369
|+22.5%
|Техническое обслуживание лифта
|1 кв. метр
|0.0902
|0.1034
|+14.6%
|Управление общим имуществом
|1 кв. метр
|0.0351
|0.0394
|+12.3%
|Газ природный (с счетчиком, без отопления)
|1 куб. метр
|0.5477
|0.586
|+7.0%
|Электроэнергия (общий одноставочный)
|1 кВт·ч
|0.2838
|0.3037
|+7.0%
|Электроэнергия (для освещения помещений, Минск)
|1 кв. метр
|0.0366
|0.0392
|+7.1%
|Электроэнергия (для работы лифта)
|1 проживающий/мес.
|1.3
|1.4
|+7.7%
Стопроцентные тарифы
|Наименование жилищно-коммунальных услуг
|Единица измерения
|Тариф 2025 (100% возмещение), руб.
|Тариф 2026 (100% возмещение), руб.
|Рост, %
|Водоснабжение
|1 куб. метр
|2.1548
|2.6172
|+21.5%
|Водоотведение (канализация)
|1 куб. метр
|1.9995
|2.3121
|+15.6%
|Техническое обслуживание
|1 кв. метр
|0.2073
|0.2473
|+19.3%
|Теплоснабжение (отопление и подогрев воды)
|1 Гкал
|134.94
|147.48
|+9.3%
|Обращение с ТКО (с мусоропроводом)
|1 куб. метр
|18.7082
|25.243
|+34.9%
|Техническое обслуживание лифта
|1 кв. метр
|0.0999
|0.1142
|+14.3%
|Газ природный (с счетчиком)
|1 куб. метр
|0.575
|0.6022
|+4.7%
|Газ сжиженный (счетчик)
|1 куб. метр
|12.8424
|15.1155
|+17.7%
|Газ сжиженный (баллон 21 кг)
|1 баллон
|64.6
|76.0
|+17.6%
|Электроэнергия (одноставочный тариф)
|1 кВт·ч
|0.2969
|0.3265
|+10.0%
И помните, что белорусы могут попросить о безналичных жилищных субсидиях. Но только в случае, если ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.
[inf]С указом и полным списком изменений тарифов можно будет ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/463/document-thumb__71463__original/71463.1769181925.d928917bd4.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link]. [/inf]