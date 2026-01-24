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В Беларуси подняли тарифы ЖКХ. Какие — всего на 7%, а какие — на 22%

В Беларуси подняли тарифы ЖКХ. Какие — всего на 7%, а какие — на 22%
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №33 от 23 января о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Авторы документа заявили, что все изменения в тарифах были рассчитаны с учётом предела повышения до 0,5 базовой величины (Br22,5) для двухкомнатной квартиры площадью 48 метров, в которой живут 3 человека.

При этом, как и в прошлые годы, повышение расценок на жилищно-коммунальные услуги произойдет в два этапа. Первый — с 1 января 2026 года. То есть уже за январь белорусы будут платить по новым ставкам. Второй — с 1 июня 2026 года, когда вырастут тарифы на тепло- и электроэнергию.

Мы посчитали и сравнили, как изменятся тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026 году в привычных всем процентах, и свели данные в две таблицы.

Лидерами повышения стали мусор и водая которые выросли более чем на 20%. А вот рост цен на газ и свет будет умеренным (около 7%), что ниже общего уровня инфляции по услугам ЖКУ. Расценки на отчисления на капитальный ремонт выросли на +11.4%.

Дело в том, что в Беларуси часть жителей платит за коммуналку по 100%-ным тарифам, хотя большая часть — по субсидируемым. Так вот, выросли они неравномерно.

Ниже — данные о повышении тарифов в Беларуси с 1 января.

Субсидируемые тарифы

Наименование услуг, расходовЕдиница измеренияТариф с 01.01.2025 (субсидируемый), руб.Тариф с 01.01.2026 (субсидируемый), руб.Рост, %
Водоснабжение1 куб. метр1.87932.2927+22.0%
Водоотведение (канализация)1 куб. метр1.62671.9701+21.1%
Техническое обслуживание1 кв. метр0.19320.2305+19.3%
Капитальный ремонт1 кв. метр0.25360.2825+11.4%
Теплоснабжение (отопление и подогрев воды)1 Гкал24.718727.2323+10.2%
Обращение с ТКО (с мусоропроводом, области)1 куб. метр16.192619.8369+22.5%
Техническое обслуживание лифта1 кв. метр0.09020.1034+14.6%
Управление общим имуществом1 кв. метр0.03510.0394+12.3%
Газ природный (с счетчиком, без отопления)1 куб. метр0.54770.586+7.0%
Электроэнергия (общий одноставочный)1 кВт·ч0.28380.3037+7.0%
Электроэнергия (для освещения помещений, Минск)1 кв. метр0.03660.0392+7.1%
Электроэнергия (для работы лифта)1 проживающий/мес.1.31.4+7.7%

Стопроцентные тарифы

Наименование жилищно-коммунальных услугЕдиница измеренияТариф 2025 (100% возмещение), руб.Тариф 2026 (100% возмещение), руб.Рост, %
Водоснабжение1 куб. метр2.15482.6172+21.5%
Водоотведение (канализация)1 куб. метр1.99952.3121+15.6%
Техническое обслуживание1 кв. метр0.20730.2473+19.3%
Теплоснабжение (отопление и подогрев воды)1 Гкал134.94147.48+9.3%
Обращение с ТКО (с мусоропроводом)1 куб. метр18.708225.243+34.9%
Техническое обслуживание лифта1 кв. метр0.09990.1142+14.3%
Газ природный (с счетчиком)1 куб. метр0.5750.6022+4.7%
Газ сжиженный (счетчик)1 куб. метр12.842415.1155+17.7%
Газ сжиженный (баллон 21 кг)1 баллон64.676.0+17.6%
Электроэнергия (одноставочный тариф)1 кВт·ч0.29690.3265+10.0%

И помните, что белорусы могут попросить о безналичных жилищных субсидиях. Но только в случае, если ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

[inf]С указом и полным списком изменений тарифов можно будет ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/463/document-thumb__71463__original/71463.1769181925.d928917bd4.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link]. [/inf]

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