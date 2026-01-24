В Беларуси подняли тарифы ЖКХ. Какие — всего на 7%, а какие — на 22%

Опубликовано: 24.01.2026 07:00 , Обновлено: 24.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №33 от 23 января о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Авторы документа заявили, что все изменения в тарифах были рассчитаны с учётом предела повышения до 0,5 базовой величины (Br22,5) для двухкомнатной квартиры площадью 48 метров, в которой живут 3 человека.

При этом, как и в прошлые годы, повышение расценок на жилищно-коммунальные услуги произойдет в два этапа. Первый — с 1 января 2026 года. То есть уже за январь белорусы будут платить по новым ставкам. Второй — с 1 июня 2026 года, когда вырастут тарифы на тепло- и электроэнергию.

Мы посчитали и сравнили, как изменятся тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026 году в привычных всем процентах, и свели данные в две таблицы.

Лидерами повышения стали мусор и водая которые выросли более чем на 20%. А вот рост цен на газ и свет будет умеренным (около 7%), что ниже общего уровня инфляции по услугам ЖКУ. Расценки на отчисления на капитальный ремонт выросли на +11.4%.

Дело в том, что в Беларуси часть жителей платит за коммуналку по 100%-ным тарифам, хотя большая часть — по субсидируемым. Так вот, выросли они неравномерно.

Ниже — данные о повышении тарифов в Беларуси с 1 января.

Субсидируемые тарифы

Наименование услуг, расходов Единица измерения Тариф с 01.01.2025 (субсидируемый), руб. Тариф с 01.01.2026 (субсидируемый), руб. Рост, % Водоснабжение 1 куб. метр 1.8793 2.2927 +22.0% Водоотведение (канализация) 1 куб. метр 1.6267 1.9701 +21.1% Техническое обслуживание 1 кв. метр 0.1932 0.2305 +19.3% Капитальный ремонт 1 кв. метр 0.2536 0.2825 +11.4% Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) 1 Гкал 24.7187 27.2323 +10.2% Обращение с ТКО (с мусоропроводом, области) 1 куб. метр 16.1926 19.8369 +22.5% Техническое обслуживание лифта 1 кв. метр 0.0902 0.1034 +14.6% Управление общим имуществом 1 кв. метр 0.0351 0.0394 +12.3% Газ природный (с счетчиком, без отопления) 1 куб. метр 0.5477 0.586 +7.0% Электроэнергия (общий одноставочный) 1 кВт·ч 0.2838 0.3037 +7.0% Электроэнергия (для освещения помещений, Минск) 1 кв. метр 0.0366 0.0392 +7.1% Электроэнергия (для работы лифта) 1 проживающий/мес. 1.3 1.4 +7.7%

Стопроцентные тарифы

Наименование жилищно-коммунальных услуг Единица измерения Тариф 2025 (100% возмещение), руб. Тариф 2026 (100% возмещение), руб. Рост, % Водоснабжение 1 куб. метр 2.1548 2.6172 +21.5% Водоотведение (канализация) 1 куб. метр 1.9995 2.3121 +15.6% Техническое обслуживание 1 кв. метр 0.2073 0.2473 +19.3% Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) 1 Гкал 134.94 147.48 +9.3% Обращение с ТКО (с мусоропроводом) 1 куб. метр 18.7082 25.243 +34.9% Техническое обслуживание лифта 1 кв. метр 0.0999 0.1142 +14.3% Газ природный (с счетчиком) 1 куб. метр 0.575 0.6022 +4.7% Газ сжиженный (счетчик) 1 куб. метр 12.8424 15.1155 +17.7% Газ сжиженный (баллон 21 кг) 1 баллон 64.6 76.0 +17.6% Электроэнергия (одноставочный тариф) 1 кВт·ч 0.2969 0.3265 +10.0%

И помните, что белорусы могут попросить о безналичных жилищных субсидиях. Но только в случае, если ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

[inf]С указом и полным списком изменений тарифов можно будет ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/463/document-thumb__71463__original/71463.1769181925.d928917bd4.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link]. [/inf]